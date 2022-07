Pesce confirmó que no habrá más medidas para el dólar turista y criticó a Guzmán

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce afirmó que no se realizarán más medidas para el dólar turista, luego de las criticas por la financiación: "No estamos planeando medidas para el dólar turista. Lo que hicimos fue pedir el financiamiento en pesos, que fue criticado, de los viajes en el exterior". Por otro lado, criticó duramente al saliente ministro de Economía, Martín Guzmán.

"La renuncia de Martín Guzmán fue inesperada, porque estuvimos trabajando hasta el viernes pasado a la noche. Nunca se me hubiera ocurrido hacer una cosa como la que hizo Guzmán y es algo impensado lo que hizo. A Batakis la conozco bien por su gestión en la provincia de Buenos Aires y hemos tenido charlas sobre economía. Cuando preguntaron por un sucesor, yo la nombré. Guzmán tiene pergaminos académicos, pero no tenía experiencia en la gestión pública. Batakis si ha tenido experiencia y va a hacer un gran trabajo", señaló durante una entrevista con La Rosca por TN.

Por otro lado se refirió a la prohibición de cuotas en free shops: "Estamos en una situación compleja. Esto nos ha llevado a solicitarle a los importadores que producen en la Argentina, que busquen financiamiento para sus importaciones de este año y hay situaciones que generan irritación, porque del otro lado tiene ofertas de comprar en 12 cuotas, bienes importados en un free Shop. Eso hay que corregirlo, por el contexto".

Sobre la compleja situación del dólar blue, detalló: "La situación siempre ha sido compleja en el mercado cambiario, pero la buena noticia es que el país está creciendo en sus importaciones. Vamos a estar cerca de los 90 mil millones de dólares este año. La guerra de Ucrania aumentó el precio de los combustibles y Argentina actualmente importa 2 mil millones de dólares. Se estima que en agosto volverá a sus valores normales".

En lineamiento con la actual ministra de Economía, Silvina Batakis, dejó en claro que no habrá hiperinflación: "No tenemos miedo de una hiperinflación, porque no están dadas las condiciones para que ocurra. Lo que tenemos es una coyuntura difícil porque la guerra aumentó los precios de la energía. Hay que administrar la situación hasta solucionar el problema energético. No hay que realizar ningún tipo de medidas de ajuste"