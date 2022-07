La crisis en las góndolas: poco aceite y menos importados

En una semana que cierra convulsionada por el panorama económico, los supermercados estuvieron en el centro de la escena cotidiana de miles de argentinos. Remarcaciones y desabastecimiento fueron dos de las cuestiones que mas preocuparon a comerciantes y consumidores. En una recorrida por varios comercios de la Ciudad ayer podía a simple vista que el único artículo en falta es el aceite. También se registraron algunos problemas con el alimento para mascotas y entre los empresarios y comerciantes están en alarma por productos de papel.

“El único aceite que se consigue es el más caro, los económicos volaron de las góndolas”, comentó una mujer parada frente a una góndola en el que brillaban por su ausencia las marcas de aceite de girasol más consumidas por los argentinos.

Ricardo Cuevas, titular del Centro de Almaceneros de Berisso y vice de la cámara Provincial del sector sostuvo que la provisión de aceite de girasol es el gran problema que siguen sufriendo los almaceneros.

“Faltante de otros productos no hay nada porque puede escasear una marca, pero se encuentra otra de un artículo similar. No podemos decir lo mismo del aceite, algo que falta desde hace tiempo, incluso antes de que cambiara el ministro de Economía”, contó el dirigente.

Con relación a los precios, el almacenero indicó que todos los alimentos elaborados con harina tuvieron un aumento. También, una marca de gaseosas.

En un análisis del panorama actual de abastecimiento, Fernando Savore, titular de la Federación de Almaceneros y Supermercados bonaerenses, consignó que puede llegar a haber problemas con la provisión de papel higiénico y rollos de cocina.

“Si no se corrige el problema con la entrada de celulosa, se va a ver afectada la fabricación de papel higiénico y de rollos de cocina”, sostuvo.

El dirigente marcó como preocupante la dificultad para conseguir abastecimiento de aceite de girasol.

En un tradicional supermercado de Los Hornos este diario constató que solo quedaban en las góndolas unas pocas botellas de una línea premium y su valor rondaba los mil pesos.

En tanto en otro supermercado de la zona de Plaza Brandsen sólo se exhibía una marca de aceite de girasol en su presentación de 900 ml y el resto de la góndola se completaba con aceite de soja.

Vale aclararse que en los últimos días se habló de la posible escasez del café, materia prima que se importa de países como Colombia, pero hasta el momento no se observan faltantes en las distintas presentaciones del producto.

No obstante, es llamativa la disparidad de precios que existe con relación a ese producto en distintos comercios de la Región.

Mientras una de las más tradicionales marcas de café soluble se vende en un supermercado cercano a Parque Alberti a poco más de 500 pesos; en una cadena de supermercados el mismo producto se exhibía a 1.127 pesos.

ALIMENTO PARA MASCOTAS

“En 60 días faltarían alimentos para perros y gatos, entre otros animales, por las trabas al dólar”. La contundente advertencia fue lanzada por la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA) frente a los inconvenientes que se le plantea al sector para conseguir insumos para la elaboración de los alimentos, muchos de los cuales son importados.

En una carta enviada a los ministerios de Economía, de Agricultura y de Desarrollo Productivo, además del Banco Central, señala la situación crítica planteada por las restricciones para acceder a dólares para el pago de importaciones. El alimento balanceado tiene en su elaboración varios componentes que no se producen en el país.

“Nos dirigimos a usted a fin de informarle sobre la situación crítica que está viviendo la industria de la nutrición animal a causa de las restricciones vigentes para el giro de divisas al exterior a nuestros proveedores de materia prima según las comunicaciones BCRA 7466 y 7532. La imposibilidad de giro de divisas al exterior dada la restricción de cupos establecida y la falta de alternativas de financiación a través de los proveedores o entidades bancarias están generando quiebres de stocks, que tornan la situación crítica para la eficiencia de las distintas producciones pecuarias que representamos”, expresó la entidad en la carta enviada días atrás.

Se pronunciaría la escasez de aceite de girasol, cacao, café papel higiénico y rollos de cocina

La Cámara nuclea a más de 140 empresas de la industria de la nutrición animal agrupadas en las categorías Feed, Pet Food, Pre-Mezclas, Aditivos y Profesionales, las cuales deben comprar en el exterior vitaminas, minerales, aditivos, aminoácidos, en líneas generales microingredientes, para después elaborar sus productos.

MICROINGREDIENTES

“Los microingredientes como las vitaminas, minerales y aminoácidos, entre otras, son imprescindibles en las dietas de nuestros animales y generan una mayor eficiencia en la conversión alimenticia. Todos estos insumos son de origen importado y no se producen en el país. En caso de no contar con ellos, traerá aparejado un incremento en el costo de producción de proteína de origen animal (pollo, huevo, leche, cerdo, carne bovina). Las distintas especies no cuentan con las soluciones de nutrición que provee el sector, en términos de salud intestinal y de tratamientos médicos; si se suspende el abastecimiento de estos microingredientes implicará mayores tasas de mortandad, mayor riesgo de enfermedades y suspensión de las exportaciones de estas mismas categorías que una vez ocurrido es muy difícil revertirlo”, señala CAENA.

Además los fabricantes de alimento para mascotas evaluaron que también se verían afectados los costos.