VIDEO. Así mataron a balazos a Shinzo Abe, ex premier de Japón, en medio de un acto en Nara

El ex primer ministro de Japón Shinzo Abe, de 67 años, murió hoy a causa de disparos de arma de fuego que recibió durante un acto de campaña en la ciudad de Nara, en el centroeste del país, comunicaron la cadena NHK y fuentes sanitarias. "Según un alto funcionario del PLD (Partido Liberal Democrático, en el poder en Japón), el ex primer ministro Abe murió en el hospital" de la ciudad de Kashihara, en la región de Nara, donde estaba recibiendo asistencia médica tras el ataque", dijo NHK. Posteriormente, autoridades del centro sanitario confirmaron la noticia, recogió AFP.

Desde el Gobierno nipón, el jefe de gabinete Hirokazu Matsuno había confirmado oficialmente que Abe "recibió un disparo a alrededor de las 11.30 (anoche a las 23.30 de la Argentina) en Nara" pero que desconocía "la condición del ex primer ministro" como consecuencia del ataque. En paralelo, el funcionario reveló que la policía detuvo a un sospechoso al señalar que "un hombre que se cree es el atacante está bajo custodia".

Las primeras informaciones indican que el presunto autor del atentado es Tetsuya Yamagami, de 41 años, quien fue detenido en la escena del crimen y no opuso resistencia durante el arresto. Yamagami es un residente de Nara que en la década del 2000 hizo el servicio militar en las Fuerzas de Autodefensa Marítimas de Japón durante tres años. Su ocupación actual y sus motivos no han trascendido a la prensa.

Nacido el 21 de septiembre de 1954, Shinzo Abe fue líder del Partido Liberal Democrático y primer ministro de Japón de 2006 a 2007 y de 2012 a 2020. Al momento del ataque encabezaba un acto en el marco de la campaña para las elecciones de la Cámara alta legislativa programadas para este domingo cuando se escucharon disparos, describió AFP en base a informes de la cadena NHK y de la agencia de noticias Kyodo.

Estos son los videos del brutal ataque:

Around 11:30 am on the 8th, Ex-Japanese Prime Minister Shinzo Abe, who was giving a speech on the street, was shot with a shotgun in front of Kintetsu Yamato-Saidaiji Station in Nara City.



Two gunshots during the speech by former Prime Minister Abe, the scene is noisy pic.twitter.com/AzCvbCAwN9