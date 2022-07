La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá como plato principal, un lindo duelo entre San Lorenzo y Boca Juniors, que se jugará en el Nuevo Gasómetro. A su vez, Platense recibe a Newells, que quiere recuperar la punta en soledad. Además en rugby, Los Pumas se cruzarán con Escocia desde las 16 horas. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Patronato vs Arsenal ESPN Premium

15:30 San Lorenzo vs Boca TNT SPORTS

18:00 Banfield vs Unión ESPN Premium

20:30 Platense vs Newells TNT SPORTS

20:30 Talleres vs Barracas Central ESPN Premium

PRIMERA NACIONAL

15:00 Almagro vs Villa Dálmine

15:00 Brown de Adrogué vs Guillermo Brown

15:00 Tristán Suárez vs Estudiantes BA

15:30 Deportivo Maipú vs Deportivo Riestra

18:00 Agropecuario vs Atlanta

19:00 Independiente Rivadavia vs All Boys TYC SPORTS

20:10 Quilmes vs Güemes DIRECTV SPORTS

21:00 Deportivo Morón vs Temperley TYC SPORTS

PRIMERA "B"

15:30 Cañuelas vs Colegiales

15:30 Deportivo Armenio vs Dock Sud

15:30 J.J Urquiza vs Acassuso

15:30 San Miguel vs UAI Urquiza

17:00 Comunicaciones vs Deportivo Merlo

BOXEO DE PRIMERA

20:30 Alberto Palmetta vs Rashidi Ellis TYC SPORTS PLAY

23:00 Jesús Daneff vs Damián Rojas TYC SPORTS

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:00 Etapa 8 ESPN 2

UFC

22:00 Rafael Dos Anjos vs Rafael Fiziev FOX SPORTS

WIMBLEDON - FEMENINO

10:00 Final ESPN

F1 - GP DE AUSTRIA

11:30 Clasificación (Sprint) FOX SPORTS

URBA TOP 13

13:30 Belgrano vs Regatas Bella Vista ESPN 3

15:30 CUBA vs Atlético Del Rosario

15:30 Los Tilos vs Hindú

15:30 Newman vs SIC

15:30 Pucará vs Buenos Aires

15:30 San Luis vs Alumni

PRIMERA C

15:30 Atlas vs Deportivo Español

15:30 Excursionistas vs Midland

15:30 Laferrere vs El Porvenir

15:30 Victoriano Arenas vs Sportivo Italiano

UEFA EURO FEMENINA

13:00 Portugal vs Suiza ESPN 2

16:00 Países Bajos vs Suecia ESPN 3

AMISTOSOS INTERNACIONALES

16:05 Argentina vs Escocia ESPN 2

COPA AMÉRICA FEMENINA 2022

21:00 Brasil vs Argentina DIRECTV GO/ DIRECTV SPORTS