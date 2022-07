Estudiantes nomá´

Hace apenas unas semanas atrás, su futuro estaba lejos de Estudiantes. Con la firme idea de hacer una diferencia económica y dar el salto a un fútbol lejano al argentino, Manuel Castro tenía todo dado para dejar el Pincha con el pase en su poder y así buscar una nueva experiencia por otros lares.

Sin embargo, el nacido en Durazno hace 26 años tuvo una charla mano a mano con Ricardo Zielinski, fundamental para que siguiera en el León por lo menos hasta diciembre, para así completar la participación de Estudiantes en la actual Copa Libertadores de América, la cual lo encuentra ahora en instancia de Cuartos, a la espera de Atlhetico Paranaense, el próximo rival.

Y si bien en el 3-0 ante Fortaleza de la noche del jueves en UNO hubo varios puntos altos, Castro resultó fundamental por los dos cabezazos que desataron el delirio albirrojo, para un equipo y una hinchada que sueñan con seguir haciendo historia grande dentro de un certamen con el que mantienen una relación particular.

“Era un partido muy importante para nosotros, para el grupo, para poder seguir avanzando en la Copa. Por suerte hicimos un gran encuentro en todas las líneas y nos pudimos llevar el resultado a favor”, sostuvo el mediocampista, quien metió su segundo doblete con la camiseta del León tras aquel logrado ante Newell´s en una derrota 4-2 en Rosario.

En medio de dudas en cuanto al rendimiento y con tres caídas de manera consecutiva en el marco local, Castro valoró que el equipo apareció en un momento fundamental.

“Sobre todo en Brasil. Habíamos hecho un gran partido y trabajado muy bien. Si bien en el torneo local nos vienen costando los partidos y no hemos encontrado los resultados, ahora trataremos de reponernos el fin de semana. Se viene un partido importante y lo estamos esperando”, indicó el uruguayo.

Las diferencias del Pincha en cuanto al rendimiento en la Libertadores y en el presente Torneo de Primera División son notorias más allá de los resultados, cuestión a la que el volante le encuentra respuesta en lo especial que es la Copa para la institución y su gente.

“Los partidos de Copa son especiales para todos. La gente también te hace saber que son distintos, porque se vive un clima distinto. Y más en esta instancia. Había un clima muy lindo desde afuera que nos impulsó hacia adentro. Hubo una gran concentración también para llevarnos la clasificación”, destacó el autor de dos de los tres goles ante Fortaleza. “Y no hay que olvidarse que arrancamos en Fase 2. Arrancamos jugando eliminaciones que eran muy complicadas. Y estar donde estamos es mérito del plantel y del grupo, que ha trabajado para esto. Estamos muy contentos”, remarcó.

Pese a todo esto, el surgido en Montevideo Wanderers prefiere no quedarse con lo negativo del presente en el certamen doméstico y analizar lo bueno que se viene haciendo desde la llegada de Zielinski al club.

“Independientemente de eso no hay que mirar todo lo malo. Fueron tres resultados que no se nos dieron. Creo que sacando el partido con Arsenal, que no estuvimos bien, en los otros dos competimos. Contra Newell´s creo que hubo un claro penal contra Boselli. Si lo cobraban y convertíamos, la historia hubiese cambiado un poco. No hay que mirar lo malo. Hay que ser positivo y el fin de semana revertir la situación del campeonato”, comentó.

Con River y Boca ya eliminados del certamen, con todo el presupuesto que los tiene muy por encima de los demás argentinos, la clasificación de Estudiantes obra otro valor, algo que el uruguayo también destacó.

“La clasificación de los cuadros argentinos, sobre todo de los que hemos avanzado, es muy lindo para el fútbol argentino. Si bien hay que competir con los brasileños, que tienen muy buen plantel, sabemos que los cuadros argentinos no somos para nada fáciles. Y vamos a trabajar cada partido como una final para hacérselos complicado”

“Nuestra idea es seguir. Enfocarnos en Paranaense y tratar de trabajar el mejor partido para ese cruce. Y tratar de hacerlo de la mejor manera para seguir avanzando”, completó.

Las razones de su continuidad

Tal cual se dijo, Castro tenía un pie y medio afuera de Estudiantes, más por una decisión personal que por otras cuestiones. Sin embargo, aquella charla con Zielinski y la chance de seguir en competencia en la Libertadores resultaron claves para revertir dicha situación, otro de los temas que tocó el nacido en Durazno.

“Estoy contento de haberme quedado. Jugar la Copa Libertadores en estas instancias es algo muy lindo para el jugador. Estaba esta posibilidad y había otras chances también, pero se mira mucho la importancia del torneo internacional. La verdad es que estoy feliz acá”, explicó al referirse a los motivos que lo hicieron renovar con el Pincha hasta diciembre. “Creo que en estas instancias al jugador lo ven mucho más internacionalmente. Fue una decisión que había que tomarla, porque si bien había algunas cosas que estaban dando vueltas en el aire y llevaban un poco más de tiempo, yo no tenía ese tiempo porque ya estábamos por jugar la Copa. Sin dudas que la Copa Libertadores fue muy importante”, completó

Castro se refirió también a lo que fue su primer ciclo en Estudiantes, años atrás, y a una salida a la MLS que llamó la atención en su momento y que estuvo envuelta en rumores que el mismo uruguayo se encargó de desmentir en cuanto a una charla con Gabriel Milito que nunca existió.

“Eso fue algo que se instaló afuera. En ningún momento Gabi (Milito) me dijo que no iba a contar conmigo. Simplemente fue una decisión personal. Llegó esa oferta y me pareció bueno vivir otra experiencia y jugar afuera. Tomé esa decisión. En ningún momento Milito me dijo que no contaba conmigo”, remarcó Castro.

Lo que sí destacó de esa salida del León es lo que lo ayudó a crecer tanto personal como profesionalmente, para que hoy Estudiantes pueda disfrutar del gran presente del mediocampista.

“Son dos etapas distintas. En la primera jugué mucho, pero no estaba consolidado como un jugador del equipo. Hoy me siento más adaptado. Me siento muy bien en el fútbol argentino”, explicó. “Por suerte han llegado los goles, que son muy importantes para la confianza del jugador. Y sobre todo en esta segunda etapa, que ha mejorada a la primera”, completó.

conexión uruguaya, garantía de confianza

Estudiantes no tiene una gran historia con Uruguay y sus representantes que han pasado por el club a lo largo de los años. De hecho, la relación con Colombia ha sido mucho más estrecha y fructífera.

Sin embargo, la llegada de Agustín Rogel y la combinación con Manuel Castro le han representado dividendos a un Pincha que quiere seguir pisando fuerte en la Libertadores y que ahora espera el cruce con Athletico Paranaense, a jugarse el 4 de agosto, el partido de ida en Brasil, y el 11, la vuelta en La Plata, ambos desde las 21:30.

El defensor central es el actual goleador del León en la Libertadores, con cuatro gritos, mientras que el mediocampista suma tres con los dos del jueves por la noche. Además, Castro también suma una asistencia, por lo que, de manera directa, entre ambos han participado de 8 de los 14 tantos marcados por los de Zielinski hasta el momento.

