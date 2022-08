VIDEO.- El drama de los intoxicados en La Plata: "No podíamos cerrar los ojos del ardor"

Un drama vivieron los vecinos de El Toboso en la tarde de ayer. EL DIA se hizo presente en la zona de de 39 y 214, donde los afectados se encontraban buscando explicaciones en la quinta que habría arroja productos agroquímicos en la tierra y eso habría provocado vómitos e irritación en las vías respiratorias (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-8-1-12-6-0-evacuan-a-vecinos-de-un-barrio-de-la-plata-amplio-operativo-por-varios-intoxicados-la-ciudad).

"Anoche a la tardecita, cuando bajó la niebla, nos empezaron a arder los ojos, y teníamos molestias en la garganta. Lo aplicamos al cansancio en un primer momento pero cuando salimos nos dimos cuenta que no se podía respirar afuera. Te ahogabas con el aire", comenzó diciendo Jéssica, una de las afectadas. Según su relato, "llamamos a la policía pero recién esta mañana vino Defensa Civil y la Policía Ecológica", y contó que la mayoría de los vecinos decidió ayer autoevacuarse ante la incertidumbre que les generó el episodio.

"Entre los que nos quedamos nos acercamos y comprobamos que el problema venía de la quinta 214 entre 38 y 39, donde nos dijeron que curaron de la tierra con el único producto que tenemos, pero que está mal aplicado porque lo hicieron con mucha cantidad, que es lo que generó la intoxicación en cada uno de nosotros", manifestó la mujer y agregó que "están acostumbrados a trabajar en lugares más despoblados. El gas que emana es tóxico y en tanta cantidad y con la niebla de anoche se hacía como una cámara de gas, que provocó los daños en los vecinos".

En ese sentido dijo que "la conclusión la sacamos nosotros, peor la Policía Ecológica se metió en la quinta y comprobaron lo que dijeron. Ese fue el impacto ambiental que nos perjudicó a todos". Según contó a este diario, "somos vecinos que vivimos acá, y nunca había pasado. El que alquila la quinta reconoció el error", al tiempo que resaltó que "se hará la denuncia en la fiscalía para seguir con el caso y para tomar conciencia, que no vuelva a pasar".

Luego dio detalles de las afecciones que sufrieron: "No podíamos cerrar los ojos del ardor. Tenemos un vecino que tiene problemas oncológicos y está en tratamiento que lo tuvieron que llevar al hospital para hacerle el control porque no se sentía bien". Sobre el producto utilizado sostuvo que se trata de "un plaguicida, y dicen que no afecta a la tierra. No llega a las napas". Por último resaltó que ahora están expectantes a lo que suceda en las próximas horas: "Tenemos que ver esta tarde qué pasa, sino vuelve a emanar gases. Puede durar 72 horas. Ya hoy es leve el olor pero no sabemos qué puede pasar a la noche cuando caiga la niebla".