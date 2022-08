Los “halcones” del PRO ahora buscan un acuerdo con Milei en la Provincia

Si bien parece clausurada la posibilidad de un cierre con Javier Milei para que compita dentro de la Paso de Juntos por el Cambio, los halcones del PRO no se rinden. Ahora comenzó a trascender la intención de intentar un acuerdo con el líder libertario que sólo se exprese en la Provincia, para la candidatura a gobernador.

El plan que empuja el ala dura del partido liderada por Patricia Bullrich, apunta a convencer a Milei de ir a los comicios del año que viene sin candidato a gobernador con la premisa de no dividir el voto opositor. Esa movida contempla otra adicional: sumar a José Luis Espert directamente a la coalición.

La propia Bullrich blanqueó esa idea durante una visita de campaña a Bahía Blanca. La precandidata presidencial consideró “interesante” que Juntos por el Cambio explore lo posibilidad de estrechar alianzas a “nivel subnacional” con el espacio libertario referenciado con Javier Milei y José Luis Espert. Fuentes del PRO decodificaron esa declaración: hablaba puntualmente de las provincias y, puntualmente, de la de Buenos Aires.

Bullrich indicó que, en los últimos comicios en la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio “ganó por un punto y medio, entonces la división no nos conviene”.

“En definitiva son decisiones que tomarán los distritos y en muchos lugares están trabajando juntos y en otros no, pero cuando uno lo piensa en términos subnacionales podría ser un encuentro interesante”, puntualizó.

En el caso de Milei, la idea que se maneja cerca de la ex ministra de Seguridad es que no se divida el voto opositor en la Provincia. Y con ese objetivo, se buscará acordar con el líder libertario para que no presente candidato a gobernador. Lo mismo se intentará con Espert aunque ese eventual acuerdo se imagina más amplio en procura de que el legislador se incorpore directamente a Juntos por el Cambio.

La idea puede hacer ruido en la coalición opositora. De hecho, los coqueteos de Mauricio Macri con Milei generaron una intensa polémica que apenas pudo saldarse con un documento que le cerró la puerta al ingreso del líder libertario para participar de una Paso.

En aquél entonces, las “palomas” del PRO lideradas por Horacio Rodríguez Larreta, el radicalismo y la Coalición Cívica rechazaron rotundamente el acuerdo con Milei. Incluso sectores de la UCR amenazaron con irse de Juntos por el Cambio si los “halcones” insistían en ese cierre.

Pero ahora, en lo que podría ser una vuelta de rosca de aquella idea, la premisa pasaría por convencer a Milei de que no divida el voto opositor en la Provincia. Y, en consecuencia, que no presente candidato a gobernador.

En Bahía Blanca, Bullrich compartió actividad con el intendente Héctor Gay, su par de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel (el aspirante a la Gobernación del sector de Bullrich) y el diputado nacional Gerardo Milman. También estuvieron los senadores provinciales Nidia Moirano (que podría ser candidata a intendenta porque Gay en principio no competirá) y Juan Pablo Allan.

No fue la única cuestión que agitó ayer la interna del PRO. El ex presidente Mauricio Macri volvió a mostrar centralidad al recibir a diputados nacionales de su espacio.

Entre otros, recibió a Cristian Ritondo, quien busca ser candidato a gobernador. “Siempre es bueno juntarse con Mauricio para escucharlo e intercambiar ideas sobre el futuro del país y de la Provincia”, escribió al ex ministro bonaerense en sus redes sociales.

Ritondo busca enfrentar a Diego Santilli, auspiciado por Horacio Rodríguez Larreta.