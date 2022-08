Kicillof rechazó críticas de intendentes opositores

Axel Kicillof salió ayer a rechazar críticas y reclamos de intendentes del PRO por la distribución de fondos para sus comunas. Y aprovechó un acto que se desarrolló en Ensenada para salir a cruzarlos. El gobernador sostuvo que durante los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal “a los intendentes opositores al gobierno nacional y provincial, no les daban ni agua” e insistió: “No es que no les daban las obras que el pueblo necesitaba, sino que no les daban nada”.

Como informara este diario, los jefes comunales “amarillos” expresaron públicamente que “la crisis económica nacional compromete las obras y las políticas de seguridad acordadas, y la actitud de la Gobernación frente a esta situación es diferente según el color partidario”.

Fue en el marco de un duro cuestionamiento que los alcaldes del PRO incluyeron en un documento público con fuertes cuestionamientos al gobierno de Kicillof.

Al reclamar un actualización de los recursos que reciben los distritos en función de la inflación, los intendentes del PRO cuestionaron que “no es justo que traslademos estos mayores costos a nuestros vecinos en aumentos adicionales de tasas municipales. La Provincia cuenta con cuantiosos recursos discrecionales que llegan desde la Nación y no se han coparticipado con los municipios (152.000 millones a julio). En esa línea, a través de nuestros bloques legislativos, insistiremos con una legislación que permita la coparticipación de todos los fondos que ingresan a nuestra Provincia”.

“Sabemos que hubo asistencia financiera directa y discrecional hacia los municipios oficialistas, y nos consta que existe discriminación en las obras públicas según el espacio que gobierna”, expresaron.

Ayer Kicillof salió a rechazar los planteos de la oposición desde Ensenada.