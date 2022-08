Vila habló de la renuncia de Viviana Canosa: "Los escraches generaban conmoción y violencia social"

El titular del Grupo América, a cargo del canal A24, Daniel Vila, habló tras la renuncia de la periodista Viviana Canosa a dicha señal por "diferencias en el concepto de libertad de expresión". Vila se diferenció de Canosa al afirmar que la decisión editorial de la televisora era evitar publicaciones privadas de personalidades públicas, al tiempo que calificó el portazo como una decisión "intempestiva y desproporcionada". También dijo que anteriormente le había reclamado que "baje un cambio".

Luego de la renuncia de Canosa se había conocido de la existencia de un video sobre abucheos al flamante ministro de Economía, Sergio Massa, durante una visita a Santa Fe, material que la conductora televisiva tenía previsto emitir en su programa pero que encontró oposición por parte de las autoridades del canal.

Al respecto, Vila dijo en Radio Con Vos que "es un conflicto que no encuentro donde está el conflicto porque con Viviana he tenido siempre la mejor relación, un gran diálogo, frecuente. Hace tiempo que trabajamos juntos, que ella está en el canal".

Y agregó que "se tomó una decisión editorial porque tenía que ver con la cantidad de escraches que se habían hecho a personas públicas y me parecía en lo personal, esto es una opinión mía pero siempre toca la decisión editorial de la empresa, nos parecía que eso generaba un estado de conmoción y de violencia social que no es necesario mostrar".

Para el directivo del grupo de medios "no hacía falta" publicar acciones individuales grabadas en celulares. "Los medios de alguna manera nos transformábamos en una caja de resonancia de esa persona -que va contra los funcionarios-. Lo lanzábamos a la fama", pensó al respecto y sostuvo entonces: "Habían escrachado esa semana a personas que ni conozco, como (Juan) Grabois, (Luis) D’Elia, (Pablo) Moyano, a periodistas de distintos medios. Juntar ese tipo de cosas en el medio era promover algo que no estaba bien, pero no para Viviana, para todos los programas".

Vila señaló que se emitió un comunicado desde la empresa para aclarar que no se difundiría ese tipo de videos, el cual fue leído al aire. "Había aparecido en varios programas: en el noticiero, en el programa de Baby (Etchecopar); no solo en el programa de Viviana", señaló. En esa línea hizo hincapié en "parte de la responsabilidad que tiene el responsable editor de un medio".

Respecto de la decisión del canal, negó que tuviera que ver su relación de amistad Massa. También desestimó la versión de un llamado previo por parte del nuevo ministro. "Era una decisión editorial que no tenía que ver con su persona”, planteó. E insitió en que “se vieron el día anterior tres situaciones de este tipo y cuando llegó la del ministro se tomó la decisión. Podría no haber sido la del ministro, fue esa, no hubo más especulación".

En cuanto al paso de Viviana Canosa por A24, dijo que "ha trabajado con absoluta libertad". "Ella es fuerte en sus manifestaciones y nunca ha tenido problemas. Esto era un hecho muy menor que generó y levantó toda esta polémica", agregó.

Según analizó "hace un periodismo muy fuerte que en lo personal no comparto, pero que se ha manejado durante más de un año con esa libertad. Estamos hablando de censura, pareciera que es como un contrasentido". Durante la conversación, Vila manifestó que por esa razón "anteriormente le había pedido que baje un cambio" en relación a las agresiones durante su ciclo televisivo.