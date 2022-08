VIDEO. "Quiero decirles que...": emotivo mensaje y conferencia de prensa del Principito Sosa

José Sosa volvió al Country Club de City Bell tras sumarse al Pincha. Allí recorrió el predio, posó con la camiseta y le envió un emotivo saludo a la hinchada de Estudiantes a través de un video. En

La imagen fue posteada en la cuenta oficial del club en Twitter acompañada de la frase: "Bienvenido José".

"Bueno, quería mandar un beso grande y un saludo fuerte para toda la gente de Estudiantes. Quiero decirles que estoy muy feliz. Espero verlos pronto", expresó el Principito en una grabación que realizó en primera persona desde una de las canchas de entrenamiento, en donde ya se mostró con la indumentaria Pincharrata.

Esta tarde, en tanto, tras su llegada de Turquía y una jornada movida para él en el predio de City Bell, daba una conferencia de prensa, en donde se refería a su retorno al club y sus expectativas.

En la rueda de prensa oficial, el enlace expresó que "me siento muy feliz de estar acá, le agradezco a todos los que trabajan en Estudiantes. Estoy emocionado, sin encontrar las palabras justas para describir todo lo que se me viene a la mente".

Sosa destacó que "el club va creciendo y eso es lo más lindo, porque cumple la expectativa y la exigencia de la historia. En el viaje me puse a pensar en todo lo que se viene y eso me carga de mucha energía, no veo la hora de poder estar con la gente y el grupo".

Respecto de las tratativas sobre su regreso, dijo que "corriendo peligro el tema del cupo, mis palabras hacia el presidente fueron claras, estaba decidido".

"Viví épocas muy lindas y valoro cualquier etapa del club, iba a estar acá cuando tuviera que ser. Mi decisión fue por Estudiantes, no por el momento futbolístico", manifestó.