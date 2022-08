Revuelo en Gorina por unos perros que mataron al gato de una vecina

Una mujer está viviendo una pesadilla, ya que denuncia que los perros de su vecino le mataron a su gato en diagonal 9 e/ diagonal 7 y diagonal 8, de la localidad de Gorina. Según detalló, no es la primera vez que sucede un hecho así ya que otras mascotas también fueron asesinadas.

Su gatito tenía 9 años y había desaparecido durante la mañana del martes, algo verdaderamente inusual. "Jamás él se había ido de mi casa. Se iba hasta el techo del vecino, pero no salía y ya que no esté, me extrañó. Lo publiqué en Facebook y hoy a la mañana me llamó una vecina, que vive a dos cuadras de mi casa, que mi gato estaba muerto en su puerta", le afirmó su dueña a EL DIA.

Ante esto, detalló que en la zona andan sueltos unos perros sueltos que tienen dueños: "Los perros de enfrente de la casa de mi vecina están sueltos y que llevan como trofeos a otras mascotas. Ya mataron a una perrita salchicha que vivía acá a una cuadra, mataron a tres gatos del barrio. Hay testigos que por Facebook dicen que cuando pasan por ese lugar, los perros los atacan. Los dueños no se preocupan por ellos y sabemos que es su culpa".

Además Claudia manifestó su enorme tristeza por el hecho y que desde que el hecho tomó repercusión en las redes, los perros acusados no estaban en la calle: "Hoy pasé y solamente había un cachorro afuera. Se ve que a los perros los entraron por todos los comentarios en Facebook".