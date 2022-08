Se suma a la lista de "Indeseables": el PSG separó del plantel a Mauro Icardi

El PSG acaba de separar de su plantel a Mauro Icardi y lo mandó a entrenar aparte del resto del plantel. De esta manera, de acuerdo a lo que hoy informan varios medios europeos, el delantero argentino pasó a integrar la nómina que fue dada a conocer con jugadores apartados del plantel principal.

Para llevar adelante esta depuración los parisinos crearon una lista de "indeseables" (nombre que utiliza la prensa francesa para referirse a estos futbolistas que entrenan separados del grupo), la cual conforman jugadores de la talla de Julian Draxler, Rafinha, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Idrissa Gana Gueye, Edouard Michut y Eric Junior Dina Ebimbe.

Según informan L'Equipe y RMC Sport, a esta nómina se le sumó otro nombre de peso: Mauro Icardi. De esta manera, al argentino, que no fue convocado para el debut de la Ligue 1, le marcaron la puerta de salida del club.

El rosarino, pese a la inminente salida de Arnaud Kalimuendo rumbo al Rennes, parece no entrar en los planes de Galtier. El ex Inter ocupó un lugar en el banco de suplentes en la final del Trophée des Champions ante Nates (no ingresó) y quedó fuera de la nómina para el choque ante Clermont por la primera jornada del torneo local por un motivo "técnico".