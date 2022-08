Hoy

Música

Encuentro coral.- Hoy a las a las 20 en el Auditorio del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, a cargo de Agrupación Coral Atardecer que dirige Iván Lerchundi, Coro Voces por la Canción bajo la dirección de Guillermo Masi, Coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires dirigido por Antonella Sarteschi, y Coro Aires Nuevos con Federico Trillo como director. Gratis.

Camerata Académica del Argentino.- Hoy a las 20 en la Sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10. Entrada gratuita pero con reserva online.

Tributo a Luis Miguel.- Hoy a las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, a cargo de Franco Pallota.

REOT.- Hoy a las 21 en el Club Hípico, Paseo del Bosque.

Lara Fichera Trío.- Hoy a las 20 en el Salón de Actos del CALP, 13 N 821, presenta su show Jazz y más. Con Lara Fichera en contrabajo y voz, Andrés Martínez en piano y Pablo Bianchetto en batería. Gratis.

Orquesta Tango Norte.- Hoy a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, bajo la dirección y coordinación de Ana Escalada. Informes: info@lumenartis.org.

Fitte Roth dúo.- Hoy a las 21 en La Macacha, 69 entre 25 y 26, continúa el ciclo “Invierno incandescente”. En esta oportunidad, a cargo de del dúo de canciones integrado por Juan Roth en guitarra y Camila Fitte en voz.

Sebastián Mendoza.- Hoy a las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Julieta Venegas.- Hoy a las 20 en el Opera, 58 entre 10 y 11.

Diego Sebastián Baraza.- Hoy a las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Folclore.

CINE

Panash.- Hoy a las 19 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Christoph Behl.

One more with feeling.- Hoy a las 21 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Andrew Dominik en el marco del Ciclo Sound & Vision.

Olaf.- Hoy a las 18.30 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Cristina Agüero y July Massaccesi.

Luces Plateadas.- Hoy a las 20.30 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, cortos platenses.

TEATRO

III -Ronin.- Hoy a las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Javier Noriega.

Inestable (Sutottos).- Hoy a las 23 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con idea, actuación y dirección de Andrés Caminos y Gadiel Sztryk.

Humores que matan.- Hoy a las 21.30 en Teatro Municipal de Ensenada, Ortiz de Rosas 99, show de stand up a cargo de Gerardo Preste, Emiliana Preziuso, Roberta Castro y Sergio Lumbardini.

Tercer Perro.- Hoy a las 21 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, de Mariela Anastasio con dirección de Mariana Ozafrain.

Humorísimas.- Hoy a las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, celebran sus 20 años con un nuevo espectáculo. A cargo de Jonatan Sapag, Marta La Churrasquera & Nico Prada.

Complementaria.- Hoy a las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Gabriela Pereyra.

EXPOSICIONES

Muestra de Pintura en La Peña de las Bellas Artes.- Se puede visitar en La Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, la muestra de pintura de las artistas plásticas Ana Natale, Analía San Román y María Helena Pérez Galimberti. Gratis.

Mañana

MÚSICA

Los Chakales.- Mañana a las 23 en Royce, 13 y 47.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21 en La Vermucería, 16 y 65.

Iorio.- Mañana a las 20 en el Estadio Atenas, 13 entre 58 y 59.

El sentido de las cenizas.- Mañana a las 20.30 Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464. Espectáculo que gira en torno a las distintas visiones del amor, fundamentalmente, en la poesía española del siglo de oro y a la música que los españoles Eduardo Toldrá (Seis Canciones) y Enrique Granados (Canciones Amatorias) crearon para iluminar textos en dos ciclos de canciones. A cargo de la soprano Luz Suárez Pepe, el actor Carlosd Sims y Andrés Peláez en el piano.

Néstor Gomez y Lara Fichera.- Mañana a las 20 en Depuramadre, Diagonal 93 Nº 176, City Bell, con María Mollón como invitada especial.

CINE

Panash.- Mañana a las 19 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Christoph Behl.

Un crimen común.- Mañana a las 21 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Francisco Márquez en el marco del Ciclo Fesaalp.

Teatro

A partir de ahora.- Mañana a las 21 Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, obra de teatro musical con dirección de Stella Maris Faggiano.

La comedia de las equivocaciones.- Mañana a las 20.30 en La Nonna, 3 esquina 47, con libro y dirección de Leo Ringer.

Sucursales. Drama en tres escritorios.- Mañana alas 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, con dramaturgia de Lisandro Fernández, y dirección y puesta en escena de Perico Lascano.

Aquel recuerdo del fuego.- Mañana a las 20 en El Altillo, 1 casi esquina 67, comedia negra de Patricia Suarez, con dirección de César Palumbo.

Con un kilo de harina.- Mañana a las 20 en La Macacha, 69 entre 25 y 26, a cargo de la Compañía de Fernán Cardama.

La Facunda. Farsa rural.- Mañana a las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dramaturgia y dirección general de Alejandro Santucci.

El duelo.- Mañana a las 21 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, espectáculo de improvisación teatral.

Humorísimas.- Mañana a las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presentan su show “Grandes éxitos”, a cargo de Jonatan Sapag, Marta La Churrasquera & Nico Prada.

El Equilibrista.- Mañana a las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con Mauricio Dayub.

Delirio a dúo.- Mañana a las 20 en Dynamo, 17 y 68, de Eugène Ionesco, con dirección de Lizardo Laphitz.

El nombre.- Mañana a las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Griselda Gambaro bajo la dirección de Paula Boero.

El Joker.- Mañana a las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de La Cuarta Pared.

Infantiles

Payasólogos inquietantes celebra el Día de las Infancias.- Mañana a las 19 en el Auditorio del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, a cargo del grupo dirigido por Alejandro Hasan. Entrada: un juguete nuevo o usado en buenas condiciones para donar a los niños y niñas internados en el Hospital Sor María Ludovica.

La Sirenita.- Mañana a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Arte x 100, bajo la dirección de Nicol Alonso.

CURSOS

Composición de personajes.- El sábado de 10 a 13 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, a cargo de Santiago Ríos, para gente con o sin experiencia. Arancelado. Cupos limitados

Exposiciones

Deseo tu deseo.- Mañana a las 19 en la Sala D del Centro de Arte de la UNLP, 48 entre 6 y 7, quedará inaugurada esta muestra de cerámica erótica de las culturas moche, chimú y lambayeque. Gratis.

Domingo

Música

Jornada de folclore.- El domingo desde las 15 en Plaza Almafuerte, 7 y 159, Berisso. Actúan: Ceferino Céspedes, Llajtaymanta, Nilda Arancibia, José Reynoso, Grupo de baile San Ramón y el Grupos de Danzas con Jorgelina Sampedro.

Rose: fiesta solo chicas.- El domingo desde las 23.59 en Opera, 58 entre 10 y 11.

Concierto Sinfónico Coral.- El domingo a las 18 en el foyer del primer piso del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Entradas gratis pero con reserva online.

La Luna entre vos y yo.- El domingo a las 20 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Cuarteto de tango de cámara con Gabriela Maceira, Paola Siervo, Sandra Valdovinos y Matínas Borinelli.

Il Martirio de Teodosia.- El domingo a las 19.30 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47. Estreno en la Argentina de la obra del compositor italiano Alessandro Scarlatti. Desde este proyecto iniciado por Cappella del Plata, se dará el estreno de un oratorio o “drama religioso en música” que cayó en el olvido durante tres siglos, donde se abordan problemáticas sociales, culturales y particularmente en las sociedades centroeuropeas.

Cordera: Libres.- El domingo a las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

CINE

Panash.- El domingo a las 19 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7, de Christoph Behl.

Songs from the second floor.- El domingo a las 21 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7, de Roy Andersson en el marco del Festifreak.

Olaf.- El domingo a las 18.30 en el Cine EcoSelect , 19 y 51, de Cristina Agüero y July Massaccesi.

Chungking Express.- El domingo a las 20:30 en el Cine EcoSelect , 19 y 51, de Wong Kar-Wai en el marco del Ciclo Cine y Cuarentena.

Teatro

Diario de olvidos.- El domingo a las 20 en La Marilyn, 47 Nº 215, a cargo de El Baldío Teatro, con dramaturgia de Laura Torres y Valeria Folini, y dirección de Valeria Folini.

Hamlet el Bardo.- El domingo a las 20 en El Altillo, 1 casi esquina 67. Versión, puesta en escena e interpretación de Diego Odonel Fernández.

Confianza.- El domingo a las 20 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, a cargo de Impro en La Plata.

Humorísimas.- El domingo a las 22.30 en Black Sheep, La merced 235, Ensenada.

Infantiles

Caperucita Roja.- El domingo a las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, en el marco del cierre del ciclo infantil se ofrecerá este clásico con adaptación y dirección de Leo Ringer.

Hansel y Gretel, en busca del pozo de los sueños.- El domingo a las 16 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, a cargo del grupo Doble Faz con dirección de Carla Pontini Vázquez.