VIDEO. Justicia en Primera: Violini dio los detalles del juicio por la muerte de García Belsunce

Hoy, como cada martes y viernes, se transmitió el programa “Justicia en Primera”, el ciclo conducido por Enrique “Quique” Russo. Uno de los invitados de este viernes fue el Dr. Víctor Violini, Juez del Tribunal de Casación Penal Bonaerense, que dio los detalles del juicio por la muerte de María Marta García Belsunce ocurrida en 2002, un caso del que habla el país y con contexto actual debido a la miniserie titulada “María Marta, el crimen del country”, que se encuentra disponible en la plataforma HBO.

Su palabra es autorizada ya que Violini tuvo participación en el fallo que absolvió al viudo Carlos Carrascosa. "En el tema Carrascosa nunca habíamos intervenido los tres jueces porque había varios expedientes tramitados en el Tribunal de Casación" comenzó diciendo, y agregó: "Fue a consecuencia de un fallo de la Sala 1ra que había condenado a perpetua a Carrascosa, y fue apelado a la Suprema Corte de Provincia, que no lo trató y fue a la Corte de Nación. La Suprema Corte, a los efectos de resguardar la doble instancia, lo pasó a Casación".

Además contó que el juicio que se hizo en San Isidro terminó condenando por encubrimiento a Carrascosa, pero "fue apelado por el fiscal -sostuvo Violini- que había pedido perpetua al considerar que había sido autor del homicidio de su esposa". En ese sentido explicó que el caso "llega a la Sala 1ra y lo condenó a perpetua. Y nos llega a nosotros después de todo este periplo para hacer una revisión y el resultado de esa revisión podría haber sido nuevamente apelado a la Suprema Corte de la Provincia. Allí se excusan los jueces y se integran con otros jueces".

En tanto, contó que "cuando nos llega el expediente analizamos puntualmente todos los hechos que el fiscal decía que fueron probados y acreditados. Empezamos a ver que cada uno de los hechos que decía que eran probados no lo estaban porque no había elementos suficientes para dar vuelta el fallo y llevar a perpetua a Carrascosa". Y se explayó diciendo que "no entendíamos con qué elementos quería acreditar que Carrascosa fue autor del homicidio".

Se trató de una jugosa entrevista en el programa donde los jueces y miembros del ámbito judicial hablan de sus fallos a través de este programa, que es transmitido dos veces por semana de 12 a 13 y se puede ver en vivo por facebook.com/eldialp, escuchar por FM Éxito 99.1 a las 19 y luego en el canal de YouTube.