¿Vuelven a estar juntos? Paula Robles habló de su relación con Marcelo Tinelli

En una entrevista exclusiva con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, Paula Robles, ex mujer del periodista y conductor Marcelo Tinelli, habló de su relación con el empresario y también de su ruptura con la modelo Guillermina Valdés, con quien tienen un hijo.

“¿Van a volver? ¿Van a ser novios de nuevo?”, le consultaron en el piso. Ella, respondió con una gran carcajada: “¡La pregunta! Mis viejos están muy grandes, entonces Fran (hijo de ambos), le dijo que estaban muy débiles, entonces Marcelo quiso ir a verlos y fue un encuentro muy hermoso. Son muchos años, mucha historia”.

Siguiendo con el posible vinculo que los uniría a ambos, aclaró: ""Ya no es un amor de pareja, pero uno se sigue queriendo y somos los papás de los chicos. Es el papá de mis hijos. No podría no quererlo".

“¿Marcelo fue tu gran amor?”, le consultó una de las panelistas, entre otras tantas cuestiones. Ella contestó: “¡Epa!”. Sí, fue mi gran amor. Sí, totalmente".

Por otra parte, cuando le preguntaron sobre la reciente separación de Marcelo con Guillermina, ella acotó: "Trato de ser muy sincera. No sé, qué sé yo, ellos han tenido sus idas y vueltas", a lo que luego agrega: "Sí, tuvieron varias crisis; algunas fueron públicas, otras no tanto”.