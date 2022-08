Detuvieron a una mujer por querer vender a su hijo: "Tenía que pagar las deudas"

Un increíble hecho ocurrió en Rusia, donde una mujer fue detenida por querer vender a su hijo de siete años a un grupo de desconocidos. Según destacaron, la misma lo hizo con la intención de poder saldar sus agobiantes deudas, donde hasta incluso realizó una publicación de promoción en sus redes sociales.

Ante esto, la imputada de 36 años pactó hasta una reunión con unas personas en un plena vía pública de la ciudad de Moscú. Sin embargo, su plan terminó fracasando ya que una organización benéfica que lucha contra la esclavitud infantil llamada "Alternativa", ya que sus integrantes se hicieron pasar por esos compradores, luego de pactar la cita y contestar el posteo a la madre del nene.

Al llegar al lugar y previamente dar aviso a la policía, la terminaron poniendo tras las rejas y la imputaron por "tráfico de niños". Además trascendió que lo vendía en 5000 dólares y al ser interrogada por los agentes, no mostró arrepentimiento alguno.

"No me importa me hijo, lo único que quería era saldar mis deudas", fueron las palabras de la detenida identificada como Nargiza. El menor fue puesto bajo atención médica y psicológica, donde se intentará resolver lo mejor para su futuro ya que su papá no quiere saber nada con él.