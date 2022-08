Atípico "acuerdo" entre Milito y un plateista de Argentinos Juniors para hacer un cambio: ¿Qué le pidió?

Hay escenas irrepetibles en nuestro fútbol que muchas veces son más comentadas que los propios partidos que componen cada jornada oficial. El fin de semana que pasó, dejó para el comentario un llamativo "acuerdo": el entrenador de Argentinos Juniors, Gabriel Milito, aceptó la sugerencia de un plateista e hizo el cambio que le pidió durante el encuentro de los "Bichitos colorados" ante Unión de Santa Fe, en el estadio Diego Armando Maradona.

Comentan las crónicas periodísticas que el director técnico comenzó a charlar a los gritos con el fanático, que se había parado cerca de su ubicación para hacerle una recomendación: el entrenador aceptó la sugerencia del simpatizante y utilizó su opinión para realizar dos modificaciones.

Después de la victoria del "Bicho" sobre el "Tatengue" por 2-0 con tantos de Gabriel Ávalos, Milito contó en detalle la conversación. "Estamos en democracia, libertad total. Me reclamaba que ponga un volante y le dije que coincidía. El tema era a quién metía. Así todos nos sentimos protagonistas y participamos de esta construcción del juego. No me dio un nombre, un volante me dijo nada más. Si, ya sé. Pero a quién", explicó en conferencia de prensa al ser consultado por el simpático cruce.