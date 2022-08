Censo 2022: el Indec detalló cuando se conocerán las cifras definitivas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves acerca de cuando se conocerán las cifras oficiales detalladas del último Censo que se realizó el pasado 18 de mayo.

En un comunicado, el organismo indicó que "los técnicos de la Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población continúan trabajando a la fecha en el procesamiento de los resultados preliminares del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Como es de público conocimiento, el Censo se llevó a cabo en forma bimodal: un Censo digital —que concluyó con el exitoso 50,32% de completamiento de las viviendas esperadas— y el barrido territorial con cuestionarios en papel (cédulas censales) de los cuales se ha obtenido información demográfica de alta calidad, producto del compromiso del personal involucrado en el operativo y la masiva respuesta de la población. A partir de la combinación de ambas fuentes de datos (Censo digital y barrido territorial) se presentarán los resultados definitivos del Censo".

"Para el caso de los resultados preliminares, tradicionalmente se utilizan las planillas resúmenes que elabora la estructura censal al finalizar la jornada del barrido. A diferencia de la información obtenida mediante las cédulas censales, los datos de las planillas resúmenes no cumplen con los estándares que requiere el Instituto para la difusión de información estadística precisa. La evaluación realizada sobre estas planillas de conteo rápido concluyó que, por motivos diversos, un porcentaje de habitantes de las viviendas que respondieron el Censo digital no fue incluido y, por lo tanto, no permite reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional", puntualizaron.

Puntualmente sobre la fecha, se indicó: "Por tal motivo y con el fin de alcanzar los estándares requeridos para hacer públicos los resultados provisionales del Censo, el equipo técnico se encuentra trabajando directamente con la combinación de la información relevada en las cédulas censales y la base de datos del Censo digital. La prioridad del INDEC es dar a conocer datos fidedignos y robustos y se prevé que esta tarea finalice en el transcurso del último trimestre del corriente año".