Ofrecen $100.000 para atrapar a un envenenador serial de perritos

“Viste que ahora una pareja ofreció una recompensa de 100.000 pesos para tratar de agarrar a ese hijo de su madre que no para de envenenar perritos”, le decía una jubilada a otra al entrar en una panadería. Y al escucharlas hablar, un hombre se acercó y les comentó: “Sí, a un vecino mío también le envenenaron el perro y se terminó muriendo. No sabían qué le había pasado o qué había comido, pero cuando se empezaron a conocer estos casos, se dieron cuenta que no era algo aislado”.

La sucesión de canes que están siendo envenenados es un tema que genera enorme preocupación entre los vecinos de Bolívar que tienen mascotas y es uno de los temas que surgen en muchas conversaciones en el día a día.

Para quienes perdieron a sus canes a manos de este envenenador serial, que es buscado y sobre el cual aún no hay pistas firmes, la cosa es totalmente diferente. Entre el dolor y la desolación, se preguntan cómo alguien puede tener tanta maldad y qué lo impulsa para insistir con estas prácticas. Y, en medio de los pesares, algunos buscan alternativas para intentar frenar esta pesadilla.

La recompensa

Franco Cisneros y Karen Ibáñez, por ejemplo, son los dueños de “Raúl”, un perro que lucha por su vida tras quedar en grave estado por algo que ingirió. Y decidieron ofrecer una recompensa de 100.000 pesos a quien pueda brindar datos certeros y anónimos respecto de quién o quiénes están detrás de estos actos aberrantes.

Además, le solicitaron a Sapaab, un refugio para animales, que difunda la foto de “Raúl” en la que se lo observa sobre una camilla, con tubos y asistencia para respirar, a fin de movilizar a la sociedad, dar a conocer más detalles sobre esta dramática situación y así tratar de hallar al envenenador serial.

Mientras, se intenta determinar las zonas en las que se movería el autor de los ataques, a partir de los lugares donde ocurrieron los envenenamientos. Según se supo, algunos hechos se produjeron en torno de las calles Almafuerte entre Chiclana y Azcuénaga, y Luis Mallol y Azcuénaga, es decir, en cercanías del Club Ciudad de Bolívar.

También se supo en las últimas horas del fallecimiento de una perra, “Mora”, en la zona de Matheu entre Almafuerte y Luis Mallol.

Concretamente, se conocieron hasta el momento los casos de cinco perros envenenados en los últimos tiempos, cuatro de los cuales murieron. Pero en Bolívar se dice que hubo otros tantos episodios, que no fueron denunciados, pero que pusieron a las mascotas entre la vida y la muerte.

Por eso, se les recomendó a los dueños de estos animales que realicen la denuncia correspondiente, para que quede un registro formal, y que aporten la mayor cantidad de datos posible a fin de dar con el autor. También se propusieron alternativas para que allí se comuniquen quienes puedan aportar datos. Por ejemplo, la página de Facebook Sapaab Bolívar o el teléfono: 2314 40-2204.

Dudas

Hasta el momento, sigue sin estar claro el método utilizado para envenenar a los canes. Y entre muchos padres hay gran temor no sólo por las mascotas, sino también por sus hijos pequeños, que podrían quedar expuestos al contacto con sustancias tóxicas. Es llamativa “la rapidez con la que los perros desmejoran, se descompensan y luego mueren”, alertó una veterinaria e hizo notar que se estaría utilizando una sustancia muy poderosa.

Son horas de preocupación e incertidumbre para muchos bolivarenses, que necesitan que acabe esta pesadilla.