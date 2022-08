Daniela, la hermana de Luisana Lopilato sufrió un terrible accidente vial

Daniela Lopilato sufrió un fuerte golpe en el cuello y la columna luego de ser embestida y que su auto volcara. Ahora, la protagonista es Daniela Lopilato. Sucedió en el mediodía de ayer. Por suerte, pasó por la clínica de Los Arcos y estuvo internada, pero ahora ya está en su casa.

Lo cierto es que, Lopilato se golpeó el cuello y la columna. Así, la internaron en Los Arcos, no podía salir del auto, y por eso además se asustó mucho.

Se supo también que los bomberos trabajaron en el lugar. Y es Fernando Burlando quien está llevando el caso adelante. Por otra parte, algunos aseguran que Lopilato estaba en la esquina y habría pasado un auto a alta velocidad que ocasionó el inesperado accidente.

Vale destacar que, Daniela es la mayor de los tres hermanos Lopilato, hijos de Beatriz y Eduardo. Además de su vocación en el consultorio, también comparte el amor por la actuación con sus hermanos más chicos. “La verdad es que me hubiera gustado trabajar más en teatro o tele y es algo que no descarto. De hecho, sigo estudiando en seminarios de actuación. Pero siempre prioricé mi trabajo como nutricionista porque es la carrera que elegí, me gusta y, además, es mi fuente de ingresos”, declaró a los medios hace un tiempo.