Marc Stanley: “Trabajen en acuerdos desde ahora, no esperen al 2023”

El embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Marc Stanley, fue ayer uno de los oradores en la cumbre de empresarios y funcionarios Council of the Americas, que se desarrolló en Buenos Aires. Y desde ese escenario envió un contundente mensaje a la política argentina, a la que le reclamó “trabajar en acuerdos desde ahora y no esperar a las elecciones de 2023” para explorar el potencial de sectores estratégicos como el petróleo, el gas, los alimentos y los recursos minerales.

“Hoy es el día”, subrayó el diplomático y lanzó su sugerencia “como alguien que ama la Argentina y ve su potencial. Tienen que trabajar en los acuerdos desde ahora, no esperen 16 meses. Tienen el insumo y el mundo tiene la demanda. Este es el momento para hacerlo”, insistió.

Así, el funcionario estadounidense se hizo eco de los dichos que minutos antes, en el mismo foro, había pronunciado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien había instado a que el próximo gobierno argentino sea “un verdadero gobierno de coalición” y “que, por primera vez en décadas, trace un rumbo que se sostenga en el tiempo”.

Sobre esas palabras, Stanley retomó: “Me encantó lo que dijeron otros oradores, sólo una cosa difiero con el jefe de Gobierno Larreta; él habló de construir una coalición. Yo le diría que lo hagan hoy mismo. No creo que Argentina tenga que esperar a las elecciones de 2023 para hacerlo. Este es el momento”.

Por último, el diplomático norteamericano le pidió a la dirigencia política argentina tomar “el consejo de una persona que viene de un país fracturado y que atraviesa tiempos difíciles con el 50% de senadores de cada lado, pero nosotros sí nos unimos de vez en cuando. Y ustedes también: he visto unirse a este país y cómo aprobaron el acuerdo con el FMI. La respuesta está ahí y está al alcance”, concluyó.