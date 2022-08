Adriana Aguirre, en pareja con un trapero, 45 años menor: “Si lo hacemos, lo hacemos bien”

Adriana Aguirre estaba como invitada en un programa de televisión y su celular no dejaba de sonar. La conductora, Pía Slapka, advirtió la situación y le preguntó quién estaba tan insistente y la actriz, sin demasiadas vueltas, tras un corto juego al misterio, terminó revelando que está en medio de un romance con un trapero, muy conocido en la movida urbana, que se llama Paco Amoroso y que tiene 25 años, es decir, 45 menos que ella, que lleva “muy bien y con todo en su lugar”, según dijo, sus 70.

Y si en el mundo la tendencia de los “sugar daddy” sigue en alza, con jovencitas que aprovechan a los hombres mayores con bolsillos de apertura fácil a cambio de algunos ratos de buena compañía, las “sugar mommy” no tendrían por qué sorprender. De hecho, en el verano, la ex vedette había protagonizado el colorido video que su supuesto novio compartió con su socio, Ca7riel, “Paga Dios”.

Y aunque en aquel momento el videoclip causó sensación, por las divertidas escenas en las que Aguirre y otra actriz mayor (Silvia Panal) se mostraban con poca ropa y muy mimosas al borde de una piscina junto al dúo de cantantes, el tema quedó ahí. Pero por lo que dejó entrever Adriana detrás de las grabaciones, habría nacido la pasión. No será, de hecho, la primera vez que un amor pasa de la ficción a la vida real.

“No es Ricardo García. Me está llamando la persona que se están imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido”, contó la ex del mediático cantante consultada sobre quién estaba del otro lado de la línea. “¿Cómo se llama? Francisco pero le dicen Paco, pero yo le digo Paquito o Paquirri. Él a mi me dice Adri o Adru. A veces se pone loco y me dice ‘Adrianaaaaaa’”, confesó entre risas.

Queriendo saber más, Aguirre terminó revelando detalles de su noviazgo: “Es jovencito, bastante más chico que yo. Tiene 25 años. ¡Si lo hacemos, lo hacemos bien! Está fantástico, te digo. Yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo. Tengo todo en su lugar”.

“Es una experiencia nueva, distinta. Jamás salí con un hombre tan joven, nunca”, admitió Aguirre, muy enamorada y entusiasmada con esta relación.

La conductora quiso saber cuál era la diferencia de estar con un chico menor y uno de su edad. “Enorme, la diferencia es muy grande, es una cuestión de elevación. A una determinada edad hay más elevación, y a otra menos”, contestó, con picardía Aguirre.

Tomás Dente, el otro conductor, celebró el amor sin barreras de Aguirre, y ella admitió: “Soy una adolescente total, lo llevo en el alma, en el corazón y en el espíritu”.