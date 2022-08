Pablo Alarcon y un duro relato en "PH": "Durante la pandemia pasé un momento crítico de dinero"

En el ciclo de entrevistas del programa "PH, Podemos Hablar", que conduce el experimentado Andy Kusnetzoff, se hicieron presentes Luciano Pereyra (cantante), Victoria Onetto (actriz), Mica Vázquez (actriz), "Markito" Navaja (influencer) y Pablo Alarcón (actor).

Este último, de basta trayectoria en los medios, relató y se sinceró ante los momentos duros que le tocó atravesar durante la pandemia, por no tener trabajo y tener que rebuscársela para poder conseguir dinero y vivir.

"Yo, a mi edad, debo confesar que no necesito trabajar más. Necesito ganar plata para vivir. Durante la pandemia pasé un momento crítico de dinero y entré, no te digo en una depresión, porque no conozco esa emoción, pero sí me puso triste no saber qué hacer”, dijo en algunas de sus declaraciones.

A su vez, resaltó el apoyo familiar, que lo sacó adelante en los momentos mas críticos: "Mis dos adorables hijas me ayudaron. Llegué a casa, me encontré con una cena, era todo muy normal, y de pronto, se miraron las dos, y me abrazaron", se sinceró. "Juntos armamos lo que me mantuvo en pie durante toda la cuarentena", agregó.

Por otro lado, para intentar mantenerse activo y tener ingreso de dinero, Pablo Alarcón inició un nuevo emprendimiento: "Se trata de un espectáculo que lo sigo haciendo todavía, que se llama `El cocinero está frito´, estaba frito yo en ese momento, y salí gracias a mis hijas de eso”.

Por último, explicó de que se trata: “Voy a tu casa, cocino, sirvo la comida, hago un espectáculo, toco la armónica", comentó a los presentes.