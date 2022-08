Pachelo habló del ticket que tenía “bajo 7 llaves”

Por primera vez desde que comenzó el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, el acusado Nicolás Pachelo aceptó responder preguntas de la fiscalía para aclarar el horario de la compra de un juguete que realizó en un shopping el domingo 27 de octubre del 2002, día en que fue asesinada la víctima, coartada que utilizó durante casi 20 años para demostrar que no estaba en el country Carmel en el momento del asesinato.

Además, Pachelo cuestionó el desarrollo del debate oral, al asegurar que es un juicio “de dichos de los dichos”, y afirmó que en sus 46 años “jamás” cometió “un delito violento” y que nunca le secuestraron un arma de fuego en su casa.

El principal acusado del tercer juicio por el crimen de la socióloga tomó la palabra para aclarar los dichos que realizó el periodista Pablo Duggan, quien declaró ayer en el primer turno.

Duggan aseguró, entre otras cuestiones, que -según el propio Pachelo- el día 27 de octubre de 2002 concurrió al Shopping Paseo Alcorta, en Palermo, para que su madre le comprara un regalo de cumpleaños a su hijo.

De acuerdo al relato del periodista, Silvia Ryan, madre de Pachelo, “pretendía probar esa coartada mediante la presentación de un ticket que tenía como horario las 19.40, aunque era imposible que estuviera allí”, ya que un peritaje demostró que se realizaron dos llamadas desde el teléfono celular del acusado a las 19.01 y a las 19.32 que impactaron en antenas cercanas al country Carmel de Pilar.

El testigo Duggan incorporó al debate, además, un informe de la tarjeta Visa de Ryan que tenía como horario de la mencionada compra en el shopping, las 21.03.

Pachelo solicitó en ese momento al tribunal hacer un descargo sobre el horario introducido por Duggan, a lo que accedió el tribunal.

“Hasta el día de hoy -por ayer- no tenía conocimiento con respecto al informe de la tarjeta Visa del Mundo del Juguete. Me enteré después de 20 años. El ticket decía 19.40, entonces yo reconstruí desde ese horario para atrás y no para adelante. Entonces cuando yo dije que estaba 19.40 en el Alcorta no fue para generar una coartada falsa”, dijo de manera contundente.

Luego, agregó: “Me vengo a enterar 20 años después que la compra se hizo 21.01 de la noche, si hubiera sabido eso antes de que empiece ese juicio, hubiera dicho 21.01. Yo nunca quise hacer una coartada falsa, me guié de un ticket que lo imprimió el Mundo del Juguete” y que, misteriosamente, su madre guardó en una caja fuerte.