VIDEO. "Pusieron el arma en la cabeza": dramático relato de un comerciante platense asaltado

La inseguridad no da tregua en la Ciudad. Dos delincuentes armados asaltaron de forma violenta una pañalera de Tolosa, donde se apoderaron del dinero de la recaudación y otros objetos de valor, luego de amenazar a las dos mujeres que se encontraban atendiendo en ese momento. De acuerdo a lo que pudo saber este diario, el hecho sucedió en la avenida 520 entre 5 bis y 6.

En ese lugar, bajo amenazas, los ladrones redujeron a los propietarios y, además de la plata, les sacaron al menos dos celulares, un TV y una computadora. Horas después del robo, EL DIA se dirigió al comercio y habló con el dueño, quien se mostró indignado y enojado por la situación sufrida, dijo: "Ya son varios los negocios que fueron asaltados en la cuadra. parece zona liberada, no sé que pasa".

Asimismo detalló que no es la primera vez que sufre un robo de estas características: "Los tres robos que tuvimos fueron denunciados, yo más de eso no puedo hacer. Sabemos que no son siempre los mismos, los tres robos fueron violentos, con arma. 'Dame la plata, te tiro, te tiro' nos dicen siempre. No hay horario, te pueden venir a las 6 de la tarde o a las 11 de la mañana", relató.

Al parecer, uno de los asaltantes entró primero y simuló estar interesado en efectuar una compra. Pero era todo una farsa. "Estaba la empleada y mi mujer cuando los delincuentes entraron. Pusieron el arma en la cabeza de las dos, y así lograron llevarse la recaudación".

Con todo ese botín a cuestas, increíblemente, escaparon en bicicleta. "Estamos analizando, si cerramos el local o no, no sé, viviré de un plan social", dijo de forma irónica.