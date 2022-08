"Recortar presupuesto en salud y educación es inmoral”, cuestionó Manes

En el marco de su gira “Empatía” por todo el país, el médico y diputado nacional Facundo Manes visitó La Pampa y dio una charla en la Plaza San Martín en la que criticó los recortes en el Presupuesto en Salud y Educación y los gastos excesivos en la política y aseguró que “ los problemas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner se deben resolver en la justicia”.

En su recorrida por la provincia el diputado aseguró que gran parte de la clase dirigente “no se está concentrando en los verdaderos problemas que tienen los argentinos”. “Mientras que el gobierno nacional solo habla sobre el juicio por corrupción en la obra pública que involucra a la Vicepresidenta, el Ministerio de Economía recorta los presupuestos de educación y de salud, la inflación persiste, la pobreza crece y nadie se ocupa de los problemas de la sociedad que hoy se deben resolver con carácter de urgencia. Si hay algo que no necesita la Argentina es naturalizar este decadencia. Los líderes políticos tienen que sembrar paz, dejar que la justicia actúe y dedicarse el cien por ciento de su tiempo a generar respuestas concretas a las necesidades de la población”, sostuvo.

El neurocientíco también criticó “los gastos desmedidos del sistema político”. “Me indigna, me da mucha bronca que en un país en el que más de la mitad de las chicas y chicos menores de 14 años viven en hogares pobres, se desperdicie tanto dinero en gastos superfluos”. “Deberíamos eliminarlos en vez de recortar gastos en salud y educación”, propuso. “Me enoja que el sistema educativo empeore cada día más, que cada vez se le destine menos dinero. Me preocupa el futuro que le dejaremos a nuestros hijos si no logramos revertir la situación porque si de algo estoy convencido es la inversión en conocimiento es la clave para el crecimiento, el desarrollo y la modernidad”.

Por último, Manes se dirigió a los cientos de jóvenes presentes. “Les prometo que este no es el país que les queremos dejar. Les pido que no se vayan, que se involucren y que juntos intentemos cambiar este país que tanto queremos”, concluyó.