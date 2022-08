Cinthia Fernández habló sobre el estado de salud de su hija Francesca: "Hay que rezar"

La modelo y panelista del programa "LAM", que conduce Ángel de Brito en América, no está pasando un buen momento. Cinthia Fernández para el día del niño, tenía preparada una sorpresa que disfrutarían sus 3 hijas y era nada mas y nada menos que un hermoso viaje a la playa, a Punta Cana.

Pero no todo salió planificado de la mejor forma. Una de sus hijas, Francesca, se descompuso y terminó hospitalizada. “Hay que rezar”, resumió la bailarina sobre su estado de salud actual, que aún la tiene siendo observada por distintos médicos. "El vuelo era a las 12 y a las 2 de la mañana comenzó a vomitar Fran. No paró. Vomitó todo el vuelo. Ya al final del vuelo vomitaba la bilis”, comentó.

Una vez llegadas al hotel, decidieron internarla por los constantes vómitos que tenía. Al día siguiente, le dieron el alta, pero fue provisoria, ya que Francesca volvió a presentar síntomas. “La verdad es que anoche Fran vomitó a las 2 de la mañana, la llevé a la clínica que está dentro del hotel. Pero la verdad es que no sé por qué la llevo porque me estoy manejando con los pediatras de Buenos Aires”, agregó Cinthia.

Por último, relató su situación actual y mientras espera su evolución, remarcó: “Desde las 9 de la mañana (por ayer), hasta ahora no volvió a vomitar, pero está tirada y duerme todo el día. Si no vomita, la llevamos bien, pero si no hay que volver a internarla así que averigüé por otra clínica porque a la otra nunca más la vuelvo a llevar. Hay que rezar, qué se yo".