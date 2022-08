Ante el avance del delito, analizan bajar la persiana

El delito continúa implacable en Tolosa y con cada hecho se confirma la opinión de los vecinos que padecen esta realidad: los ladrones no tienen predilección en cuanto al horario, sector o condición de la víctima.

Quienes residen en esta comuna aseguran que es imposible esbozar patrones con respecto a la inseguridad y terminan concluyendo su análisis con una frase lapidaria: “Por más que pongas cámaras y evites salir de noche. Podes ser mujer, hombre, niño o anciano, trabajador o comerciante. Si te tiene que tocar, te va a tocar”.

Así quedó reflejado con dos episodios ocurridos en las últimas horas. Si bien las víctimas pertenecen a diferentes franjas etarias, se dedican a distintas actividades y no se conocen entre ellos, la delincuencia termina siendo un denominador común para ambas personas.

Al robo ejecutado el pasado lunes en una pañalera ubicada en 520 entre 5 bis y 6 se sumó ayer un despiadado asalto en la vivienda de una persona discapacitada.

Sobre el primer hecho se sabe que dos delincuentes armados se apoderaron del dinero de la recaudación y otros objetos de valor.

En ese lugar, bajo amenazas, los ladrones redujeron a los propietarios y, además de la plata, les sacaron al menos dos celulares, un TV y una computadora.

Con todo ese botín a cuestas, increíblemente, escaparon en bicicleta. Fuentes policiales indicaron que todo ocurrió en horas de la mañana.

Al parecer, uno de los asaltantes entró primero y simuló estar interesado en efectuar una compra. Pero era todo una farsa.

En diálogo con EL DIA, el damnificado detalló que no es la primera vez que sufre un robo de estas características: “Estaba la empleada y mi mujer cuando los delincuentes entraron. Pusieron el arma en la cabeza de las dos, y así lograron llevarse la recaudación. Los tres robos que tuvimos fueron denunciados, yo más de eso no puedo hacer. No hay horario, te pueden venir a las 6 de la tarde o a las 11 de la mañana”, dijo.

“Estamos analizando, si cerramos el local o no, no sé, viviré de un plan social”, dijo de forma irónica y cerró “ya son varios los negocios que fueron asaltados en la cuadra. Parece zona liberada, no sé qué pasa” haciendo referencia a los robos que en la misma cuadra sufrieron una farmacia y una librería.

En tanto, en 117 y 517, barrio “Nuevo Mercadito”, delincuentes perpetraron un cruel atraco en la casa de una mujer y de su hijo discapacitado. Una computadora, ropa de cama, una garrafa, un celular y dinero fueron parte del botín que sustrajeron. La víctima no dudó en afirmar que se trata de un duro golpe ya que además de dejarlos sin calefacción en pleno invierno, se llevaron la única vía de contacto con el mundo exterior que tiene su hijo.