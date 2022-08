Paula Chaves emocionó tras la revelación de Pedro Alfonso sobre su lucha contra una adicción

Pedro Alfonso fue noticia este fin de semana tras abrir su corazón y revelar un detalle que pocos conocías. El productor devenido en actor contó con lujos de detalles la dura lucha que tuvo atraviesa para controlar su adicción al cigarrillo (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-8-21-21-30-0-pedro-alfonso-abrio-su-corazon-la-lucha-por-ganarle-a-su-adiccion-espectaculos).

En las redes sociales les habló a sus seguidores y su mensaje tuvo también el propósito de generar conciencia. "Peter" no se guardó nada en su relato y es por ello que se ganó miles de comentarios en el posteo que hizo en Instagram, y uno muy emotivo fue el de su esposa Paula Chaves, que no pasó desapercibido.

La modelo, tras la repercusión que tuvo la publicación de su marido, no dudó en manifestarle su apoyo públicamente. "Dejé de fumar y me siento muy contento y orgulloso por eso. Pero hoy fue un día difícil y a veces hay recaídas, no por fumar, pero si tener ganas”, fue lo que escribió Alfonso en sus redes sociales.

Lo cierto es que su mujer respondió: "Sos el mejor del mundo. Lo que hacés es para vivir muchos años lleno de salud para ver crecer lo que tanto soñamos". El mensaje termina con un "te amo y admiro profundamente. Sos increíble.