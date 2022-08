Para Luciani, un mensaje contra las instituciones

El fiscal Diego Luciani, que pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner en el caso “Vialidad”, se mostró “preocupado” por los dichos del presidente, Alberto Fernández, quien el martes cuestionó su actuación y dijo que esperaba que no se suicidara “como Alberto Nisman”.

Ayer, Luciani le respondió: “Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el Ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda la ciudadanía”, aseveró el fiscal.

“Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así Luciani”, dijo el Presidente en una entrevista televisada en la noche del martes. Ese mismo fragmento, que no tardó en desatar la polémica, fue compartido luego en redes sociales por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. De ahí la referencia que también hizo Luciani hacia este funcionario.

De todos modos, el fiscal agregó en declaraciones a la prensa que no tomó como algo personal la comparación que hizo el jefe de Estado entre su situación y la de Nisman. Aunque advirtió: “Tenemos que pensar en cuidar las instituciones. No se cuál es el sentido que le quiso dar a lo que dijo, pero no es un buen mensaje” y aseguró sobre su labor en la causa que tiene a la Vicepresidenta como principal acusada: “Estoy muy tranquilo con el trabajo que hicimos, de conciencia, de alma y de haber cumplido con nuestra misión”.

ESPERAR AL JUICIO

Además de la desafortunada comparación con el caso Nisman, el Presidente opinó sobre la marcha de la causa, defendió en todo momento a la Vicepresidenta y criticó al fiscal: “No sé cómo es su calidad doctrinaria, lo que sí digo es que es de una debilidad y un error jurídico total todo lo que ha dicho”.

El alegato de Luciani también recibió duras críticas de Cristina Kirchner. Algo sobre lo que el fiscal evitó responder: “Vamos a escuchar la exposición de su defensa en el juicio”, cerró al respecto.