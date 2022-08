Gorosito aún no tiene definido el once titular y habló de su continuidad en 2023: "Nos gustaría quedarnos"

El técnico de Gimnasia habló en la previa del partido frente a Sarmiento de mañana a las 13 horas en el estadio Eva Perón de Junín y se refirió al equipo que parará en cancha, la vuelta de Brahian Alemán y las lesiones que viene arrastrando el plantel. A su vez, también habló de su continuidad, en la que remarcó que se juntará próximamente con el presidente, Gabriel Pellegrino.

"Vamos a esperar hasta ultimo momento y ahí vamos a decidir, porque tenemos a Insa (por Manuel Insarrualde) con una molestia, tenemos a varios chicos golpeados. Lo que si, Brahian (por Alemán), va a volver al equipo", comenzó remarcando Néstor Gorosito en conferencia de prensa, en relación a lo que será el equipo que enfrentará al verde juninense.

En cuanto a los jugadores con molestias, que evaluarán en las próximas horas, el DT remarcó: "A mi siempre me gusta tener una base, pero ahí estamos viendo como evolucionan hasta el final. La semana anterior, de prácticamente un equipo que iniciaba, teníamos casi siete jugadores menos y eso se siente. Nosotros tenemos mucha esperanza en los chicos, las condiciones la tienen, pero siempre necesitan un periodo de adaptación. El que juegue mejor, juega. Hasta ahora no podemos encontrar quien suplante a Carbo (por Carbonero). No se han podido afirmar, que es lógico".

A su vez, Gorosito habló del momento de Gimnasia en el torneo, donde manifestó: "Nosotros creemos que le damos tranquilidad a los chicos y le decimos que todavía quedan 11, 12 partidos y que ojalá podamos vivir esto faltando 4. Dios quiera que podamos llegar a esta situación. Está todo muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Salvo River, Boca y Racing, los demás estamos todos en el mismo lote".

Por último, "Pipo" se refirió a su continuidad en el Lobo, que mas allá de que el torneo aún se está jugando y pelea por ingresar a las copas y seguir bien arriba en el torneo, se piensa en el 2023: "Mi representante ha hablado con Gabi (Pellegrino) para en estos 10 días solucionar lo nuestro, para ver si seguimos o no seguimos, para tener la cosas claras para el club y para nosotros. Tenemos muy buena relación con ellos". "A nosotros nos gustaría quedarnos, pero sabemos que hay un periodo eleccionario que puede ser que elija a otra gente".