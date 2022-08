¡Pumas históricos!

Mientras aquí en nuestra ciudad llovía a cántaros, allí en la lejana y fría Christchurch, Los Pumas desataron ante las miles de miradas kiwis, un festejo tan grande como la victoria que acababan de conseguir ante el mejor seleccionado del mundo.

Fue un triunfo épico, de esos que se pueden compara con lo que sería ganarle al Barcelona en el Camp Nou o al Madrid en el Santiago Bernabéu.

O salir victorioso de Wimbledon o Roland Garros o ganarle al Dream Team en Indianápolis. De ese tenor fue el conseguido por esto Pumas versión 2022, que como no podía ser de otra forma, contó con la presencia en cancha de un jugador surgido de la cantera ovalada del rugby platense.

“Cualquier equipo que le haya hecho casi 50 puntos a Australia, merece respeto” (Ian Foster)

Ya lo había dicho en la semana el entrenador del seleccionado neozelandés Ian Foster cuando le consultaron acerca del partido de ayer y en particular del seleccionado argentino: “Cualquier equipo le haya hecho casi 50 puntos a Australia, merece todo nuestro respeto” y no se equivocó el Head Coach oceánico al poner en valía a nuestro seleccionado, que dicho sea de paso, le asestó al conjunto de Foster en dos años dos derrotas que sacudieron la estantería del rugby mundial.

De hecho, el puesto de entrenador principal de los All Blacks está temblando más que una porción de gelatina. Pero ese, ese es un problema de ellos. De este lado, todo es alegría, pero también mesura porque la semana que viene el mismo rival, pese a las heridas, estará sediento de revancha y la caldera del Hamilton Stadium en Waikato, estará esperando el segundo choque entre kiwis y argentinos.

NO FUE EL PARTIDO PERFECTO, PERO...

Siempre se dice que para ganarle a este tipo de rivales, es necesario desarrollar algo que esté cercano a la perfección. Y ayer, pese a desplegar un juego emocionante, se cometieron errores serios en el scrum y de a ratos, se sufrió y mucho con el line out y en particular con la defensa del maul ofensivo de los All Blacks (algo que Los Pumas sufrieron ante Escocia y Australia en nuestro país).

Pero lo que tackleó ayer el equipo, con esos tackles que son positivos, que llevan hacia atrás al rival y que encima le cierra los caminos, son sin duda alguna la fuente de la que estos pumas deberán seguir saciando su sed de gloria.

Porque da la sensación que Cheika está forjando algo que puede llegar a ser realmente histórico. Ya se están rompiendo números, standares de calidad y vaya a saber uno, cuantos libros más de estadísticas.

Así y todo, el trotamundos nacido en Sidney pide mesura y solamente habla de “darle el triunfo a la gente, porque la felicidad hay que compartirla y que ellos solamente están haciendo su trabajo”. Lo dicho, estos Pumas son históricos.