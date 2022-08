"Todavía no habla, necesita estimulación", confesó Luis Ventura sobre su hijo de 8 años

Luis Ventura confesó cómo está la salud de Antonito, su hijo de 8 años el cual concibió en una relación fugaz con Fabiana Liuzzi y que padece un severo problema neurológico. “Hay momentos que son difíciles”, dijo el periodista. “Con mis hijos tengo una gran relación. Son mis padres”, dijo Luis “En realidad, soy como el abuelo de mi hijo”, precisó en cuanto a su vínculo con Antonio.

Asimismo, destacó: “Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción”, agregó en cuanto a la condición de Antonio. Y ahondó al respecto. “La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”, reveló visiblemente emocionado.

“Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cual es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida”, aclaró Ventura.

Finalmente, recordó parte de su origen familiar, en el que se encontró con distintas adversidades. “Yo he tenido situaciones catastróficas a nivel de salud y de acompañar la agonía, el dolor, la tristeza y la muerte. Es algo tremendo. Y siendo muy chiquito ya viví y estuve de frente a esas realidades. Tuve que acompañar las vidas de tíos que se estaban yendo y estaban solos, porque eran solterones o viudos. Acompañar esa situación para un chico era difícil porque no se permitía la lágrima. La lágrima me la empecé a permitir con mis hijos”, analizó. “Ahora lloro, me cago si la gente se ríe o no se ríe. No me importa, tampoco. Por mí que se rían”, cerró Ventura.