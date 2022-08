Filmaban en la tumba de El Noba y se escuchó su voz: “Abran”

En el Cementerio de Florencio Varela descansan los restos de El Noba, el cantante de cumbia 420 que murió en junio tras un accidente en su moto. A su tumba acudió un youtuber que, mientras filma y relata para sus seguidores, es sorprendido por una voz que, para muchos, sería la del mismísimo Noba diciendo “abran”.

En Twitter (¿dónde sino?), le atribuyeron significado: “Lo que se escucha es su alma en pena porque por ahí no pasó a la luz y está atrapado”. Y otro comentó: “La mamá dijo que lo tenía que sacar de ahí porque a él no le gustaba estar encerrado, tendría que cremarlo porque el quería ser libre”. Pero hubo más. Una mujer aseguró que El Noba se manifiesta: “Mi hijo trabajó ahí y se tuvo que ir porque dice que se escuchan muchas cosas. No se burlen. Qué Dios le dé luz”.