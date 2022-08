VIDEO. Indignación: los "roba ruedas" dejaron a pie a otro barrio de La Plata

Los "roba ruedas" siguen haciendo de las suyas en La Plata. Entre la noche del lunes y la madrugada del martes actuaron en la zona de 61 entre 3 y 4, en donde sustrajeron por lo menos cincos neumáticos de tres vehículos como si nada, con total facilidad, por lo que los vecinos hablan de una zona liberada para esta clase de ladrones. No obstante, se tiene conocimiento que el raid abarcó a otras cuadras de ese barrio cercano al centro de la Ciudad, con lo cual la cantidad de víctimas sería mayor.

Lo que se sabía esta mañana, a partir de las denuncias vecinales, es que los ladrones sustrajeron neumático y llantas de tres de los coches que anoche "durmieron" afuera.

Según suponen las víctimas, actuaron con "absoluta libertad" y con "todo el tiempo del mundo". En ese sentido, sostienen: "Está demás decir que esto ya es una zona liberada".

De acuerdo a las conversaciones que mantenían las víctimas en las primeras horas de la jornada, sorprendidos por el sorpresivo accionar delictivo, son tres los autos que se convirtieron en botín de los malvivientes, que en total se alzaron con cinco ruedas.

Además, aseguraron que "también robaron en otras cuadras de aquí del barrio, así que seguramente hay varias víctimas más", consignaron.

Lo cierto es que las víctimas, confiadas en salir a trabajar o llevar a sus hijos en sus vehículos debieron, vieron alterada su rutina de la mañana y de repente todo se transformó en denuncias, trámites con el seguro y diálogos con otros vecinos que también sufrían la arremetida de los delincuentes. Otros que tenían sus autos en la calle y se salvaron del ataque, también manifestaban preocupación por temor a ser próximos blancos de los “roba ruedas”.

Me robaron tres veces

Sofía es una de las vecinas damnificadas y no es la primera vez que vive una pesadilla con los "roba ruedas". En diálogo con EL DIA, dijo que anteriormente "me robaron dos veces la rueda de auxilio, es decir, me abrieron el baúl". "Y ahora estoy sin la rueda de auxilio arriba del auto para que no me la roben", añadió.

Como si fuera poco, contó angustiada, anoche "me robaron una rueda trasera". Además, dijo que tras observar su vehículo con un neumático menos "empecé a caminar y vi que a varios autos les faltaban la rueda", afirmó.

"No se consigue estacionamiento, estoy hace meses buscando un garaje y no consigo para alquilar. Tengo que ir a trabajar, tengo que hacer la denuncia en el seguro. Como es la tercera vez que me roban no sé si me va a cubrir. Es tremendo", lamentó.