La historia del platense que escribió su CV a mano, lo publicó en redes y tuvo gran repercusión

Claudio Arial Hochberg es un vecino de La Plata de 50 años que actualmente se quedó sin trabajo y se vio en la necesidad de escribir su Currículum vitae a mano y publicarlo en un grupo de la red social Facebook. En el posteo Claudio contó que por su edad ahora le cuesta conseguir un nuevo puesto, y automáticamente su escrito se volvió viral generando gran repercusión entre otros internautas que se sumaron a colaborar compartiendo su pedido.

"Dejo mi cv en manuscrito por que hace meses me quedé sin empleo y por mi edad me cuesta conseguir, es una lastima que no valoren mi experiencia. Ojalá lo consiga por que realmente lo necesito", fue el encabezado que utilizó el vecino que respetuosamente se dirigió a los integrantes del grupo de la red social compuesto de platenses que no dudaron en difundir el caso para ayudarlo a encontrar un nuevo trabajo.

A horas de publicarlo el pedido ya contaba con más de 2 mil compartidos, y más de un centenar de buenos deseos. Ahora Claudio Arial Hochberg espera la mejor parte, que puedan ofrecer algún trabajo.

Para eso dejó su contacto en caso de que alguien pueda pretender su servicios: 221-5066537.