VIDEO. Comerciantes de 54 estallaron por los carriles exclusivos: "No pasa un alma, perdimos la clientela"

Los comerciantes de la calle 54 pusieron el grito en el cielo luego de la implementación de los carriles exclusivos por parte de la Municipalidad para agilizar el tránsito en el tramo desde 7 hasta 10. "No pasa gente, perdimos clientela", advirtieron a partir de la reciente medida que restringió el estacionamiento en la zona y los giros a la derecha para mejorar la circulación de micros y autos.

Miguel Ángel Meno, verdulero “de toda la vida” en el barrio, aseguró que la nueva disposición "nos afectó más de la mitad de las ventas porque no pasa nadie". "Si vienen a comprar con el auto, paran, cargan la bolsa y se van. Ahora no pueden estacionar en ningún lado, entonces no vienen", graficó.

Alarmado por la baja de la actividad en su negocio, sostuvo que "las ventas cayeron las tres cuartas", y criticó que "el señor intendente no tiene noción de lo que está haciendo, está perjudicando a todos los comerciantes de estas dos cuadras, estamos todos arruinados".

Además, dijo que por la flamante disposición "hay otro inconveniente más: tengo que venir con la camioneta para cargar los pedidos y luego de la entrega tengo que dejarla otra vez a tres cuadras porque no hay para estacionar".

En tanto, desde un gimnasio lindero su dueño apodado "El Tano" afirmó que "la medida es pésima por varios motivos: los clientes que suelen venir a la mañana ya no tienen para estacionar, ya no pueden venir. Y después el haber sacado los autos acá, hay menos lugar para estacionar en las cuadras cercanas".

"Esto quiere decir que los comerciantes acá perdimos la clientela. Hay muchos clientes que iba a trabajar y dejaban el auto acá y pasaban. Ahora no hay ni estacionamiento medido. Encima esto es las 24 horas. Y no es necesario. Es tránsito no es alto. Ayer a la tarde acá no pasaba un alma. Esto afecta al comercio. Es una calle muerta", lamentó.

Por su parte, Adriana, a cargo de una casa de comidas, afirmó que "no pasa nadie". Venimos de situación problemáticas desde hace tiempo con la pandemia. Lo tendrían que haber contemplado. Acá no hubo una consulta para que diéramos sugerencias. La situación no está bien y todo confirma un gran problema. No hay nadie, es tremendo", sentenció.

Según describió, la calle "es una autopista, está todo pintado como si fuese una pista de avión. Los micros pasan a gran velocidad porque no hay semáforos. Los autos no pueden girar. Y no todos saben que no se puede doblar”.

“No hay una enseñanza, una campaña de educación. No hablaron con los comerciantes sobre la situación", lamentó.