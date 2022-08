Wanda Nara se fue del país y dejó declaraciones picantes

Ahora, y luego de cumplir con varios compromisos, Wanda Nara se fue de la Argentina para volver a Francia.

Vale recordar que, en esta semana, la empresaria fue protagonista de varios escándalos relacionados a la crisis de pareja con Mauro Icardi y a los reclamos laborales de una empleada doméstica llamada Carmen. “Llegué hace 4 días, estuve encerrada en diferentes estudios de Telefe trabajando, no tuve mucho tiempo... Estoy muy contenta porque me gusta mucho venir al país a trabajar, y extraño a las nenas”,

Respecto de su estadía en Buenos Aires trascendió un audio que Wanda le mandó a Carmen sobre el fin de su matrimonio con el jugador de fútbol: “Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.

Asimismo, le consultaron sobre los audios que se filtraron de su empleada doméstica, quien se encarga de cuidar su casa de campo en Italia. Según trascendió Carmen no estaba cobrando su salario y ni siquiera tenía plata para poder comer. “Me sorprende un montón, me parece rarísimo. Conmigo tiene otra relación, me parece raro todo lo que salió. No es verdad que no cobre (su salario)”, aclaró Wanda.

Finalmente, la empresaria explicó: “Me duele lo que dicen, yo tengo un montón de gente que trabaja para mí, sobre todo con ella que tenía una relación casi familiar. Es una traición más. Tenemos mucha gente que trabaja para nosotros y están todos en buenas condiciones. Tampoco soy yo quien se encarga de todos los empleados, tengo una secretaria. Lo primero que hice fue hablar y comunicar el deseo de ella de volver, automáticamente se le sacó un pasaje. Me dijo que estaba muy angustiada por los medios y lo que estaba pasando”.