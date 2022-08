“El gobierno está viendo el partido en diferido”

El médico y diputado nacional Facundo Manes continúa con su gira por el territorio bonaerense y visitó el día de hoy la localidad de Vicente López.

“Argentina necesita que la dirigencia política empiece a ver el partido en vivo”, manifestó Manes. “Debemos dejar de pensar en los próximos 5 minutos para empezar a planificar los próximos 20 años. Es esencial que generemos políticas de Estado que muestren un horizonte y que den previsibilidad a la inversión y al crecimiento”, sostuvo.

“El nuevo ordenamiento político era necesario”, destacó el diputado y deseó al nuevo ministro “que haga una buena gestión porque lo más importante es que al país le vaya bien”. Pero consideró que “por ahora los anuncios lucen como medidas sueltas que no están integradas en un programa de estabilización”. “La Argentina necesita un proyecto para salir adelante, de lo contrario, será imposible generar confianza. Y mientras no logren recuperar la confianza de la sociedad, difícilmente podremos esperar que una sola persona solucione lo que al momento no se resolvió”, aseguró.

“La sociedad está sufriendo, es consciente de que este camino es inviable y está cansada de que nuestro destino sea rehén de las peleas internas del gobierno y de los proyectos personalistas de poder. Necesitamos que los políticos empiecen a ver este partido en vivo, que nos digan cuál es el rumbo, hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar”, concluyó.