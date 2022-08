Repunta el bitcoin: mantiene los US$20.000 por quinta semana seguida

El Bitcoin cierra por arriba de los US$ 20.000 por quinta semana consecutiva y los inversionistas en criptoactivos especulan con un repunte que marque que lo peor podría haber pasado, después de un primer semestre de pésimos resultados,



La subida de los criptoactivos sería un efecto de segunda ronda de la recuperación del mercado de acciones en los Estados Unidos, luego de que los principales índices como el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones hayan tenido subidas de entre el 5% y el 15% en las últimas tres semanas.



En este escenario, las criptomonedas estarían preparadas para un rendimiento superior sólo "si las acciones han tocado fondo", dijo Mike McGlone, analista de Bloomberg Intelligence.



El trasfondo de muy mala primera mitad del año -con caídas de hasta el 25% para los índices y de hasta el 70% para las criptomonedas- obedece a una Reserva Federal agresiva y empeñada en reducir la inflación alta en cuatro décadas, algo que ha sido la fuente de volatilidad para todo tipo de activos en 2022.



De momento, el comportamiento de Bitcoin marca que aún está dentro de "un canal de tendencia bajista bien definido", según analistas de Glassnode, empresa dedicada al análisis de datos criptográficos y de comportamientos en distintas blockchain, y que la actividad de la red "sugiere que todavía hay poca afluencia de nueva demanda".



Pero, al mismo tiempo, la demanda transaccional se ha negociado lateralmente o a la baja en las últimas semanas, lo que sugiere que "solo queda la base estable de operadores e inversionistas de mayor convicción".



"El mercado bajista de 2022 ha sido históricamente negativo para el espacio de activos digitales", escribieron los analistas en una nota en la que, sin embargo, destacaron que "después de un período tan sostenido de sentimiento de aversión al riesgo, la atención se centra en si se trata de un repunte de alivio del mercado bajista o el comienzo de un impulso alcista sostenido".



Julio fue el primer mes con subas sostenidas para Bitcoin, Ether y otros criptoactivos.



Bitcoin subió 27% en el mes, el mayor porcentaje para un mes desde octubre, mientras que Ether -el token número 2 del mercado- sumó 70% en su mejor desempeño mensual desde enero de 2021.



Aún así, si bien las criptomonedas se han recuperado en las últimas semanas, todavía están bien por debajo de sus máximos alcanzados hacia fines del año pasado. Bitcoin ha estado rondando los US $ 23.000, frente a los casi US $ 69.000 de noviembre.



"Las criptomonedas tienen más volatilidad, por lo que son más riesgosas, y tendría sentido que los inversionistas necesiten reconstruir la confianza después de la corriente descendente que han sufrido", dijo. Katie Stockton, fundador y socio gerente de Fairlead Strategies, una firma de investigación centrada en el análisis técnico.



Aun así, agregó que los inversionistas en criptomonedas están tomando señales de las acciones, pero que la relación funciona en ambos sentidos ya que "son activos de riesgo".