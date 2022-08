La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva para este domingo, tendrá uno de los partidos de la jornada, que será el de Estudiantes visitando a San Lorenzo, mientras que el otro partido partido que atrae y mucho, es el clásico entre equipos grandes, como Independiente y River en Avellaneda. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Aldosivi vs Huracán ESPN Premium

15:00 San Lorenzo vs Estudiantes TNT SPORTS

17:30 Independiente vs River TNT SPORTS

20:00 Newell's vs Colón ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

10:00 Manchester United vs Brighton

12:30 West Ham vs Manchester City ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:00 Deportivo Madryn vs Alvarado

15:00 Flandria vs Deportivo Maipú

15:15 All Boys vs Agropecuario TYC SPORTS

16:00 Santamarina vs Atlético Rafaela

16:30 Chaco For Ever vs Defensores de Belgrano

20:00 Belgrano vs CA Mitre TYC SPORTS

AMISTOSO

15:30 Juventus vs Atlético de Madrid DIRECTV SPORTS

PRIMERA "B"

13:10 Comunicaciones vs J.J Urquiza TYC SPORTS

15:30 Los Andes vs Argentino de Quilmes



MOTO GP - GRAN BRETAÑA

07:00 Carrera ESPN

EREDIVISIE

09:30 Vitesse vs Feyenoord ESPN 3

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

11:00 El Porvenir vs Independiente

15:00 Estudiantes vs Platense

15:00 Boca vs Ferro TV PUBLICA

TROFEO JOAN GAMPER

15:00 Barcelona vs Pumas ESPN

PRIMERA C

15:30 Argentino de Merlo vs Sportivo Italiano

15:30 Claypole vs Excursionistas

15:30 Puerto Nuevo vs Central Córdoba

ATP 500 - WASHINGTON

18:00 Final