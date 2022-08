Nicolás Contín: “Sentí lo mismo que cuando Diego me dio la titularidad”

Nicolás Contín tuvo emociones extras en una noche ya de por sí especial que dejó al Lobo a apenas un punto del líder del torneo. Es que el “Tanque” no solamente liquidó el pleito sobre la hora, sino que volvió al gol después de nueve meses de inactividad por la grave lesión ligamentaria, de lo que parecía una segura salida del club, de la insistencia para su continuidad de Pipo Gorosito que no se cansa de elogiarlo.

Por ello, Contín recibió cientos de abrazos, mientras esperaba comunicarse con su familia que vivió el partido desde Caá Catí. Emociones a distancia para la familia. Emociones en el Bosque para un pibe agradecido que recordó a quienes le dieron una voz de aliento durante la recuperación. Y que no se olvida de quien lo eligió cuando nadie lo veía: Diego Armando Maradona.

“Cuando me lesioné pensaba si iba a poder volver a patear. La ansiedad juega en contra”

“Estoy contento porque volví, hice un gol y todo eso me da confianza para seguir buscando más objetivos”, dijo Contín, quien había vuelto a jugar en la fecha pasada en el partido frente a Huracán. “Era normal que ese partido fuera difícil porque era el primero. Tenía esa sensación como si debutara de nuevo, como que uno piensa ‘quiero hacer las cosas bien’ y eso te agrega una presión, te ahogas. Era sacarse ese peso de encima y con Godoy Cruz ya me sentí un poco suelto. Con el correr de los partidos me voy a ir sintiendo mejor”, manifestó el “Tanque”.

Por suerte en este regreso a las canchas Contín pudo hacerse fuerte mentalmente y hoy no tiene fantasmas, la rodilla responde bien. “Estos nueve meses que pasaron traté de mejorar, de hacer bien la recuperación. Hoy me siento como si nunca hubiese tenido esta operación, me siento normal. Yo traté de volver al 100% y hoy me siento mejor que antes. Estoy contento porque pude hacer el gol y porque uno sabe todo lo que pasó y el acompañamiento que tuvo, de la familia, de los compañeros, del cuerpo técnico. Por eso esta felicidad”, resumió el delantero de 26 años.

Tras la operación tuvo una enorme preocupación acerca del futuro. Como quedaría tras la operación, si volvería a ser el de siempre. “Ese pensamiento lo tuve. Había momentos en que sentía algo así como ‘ahora cuando vuelva ¿voy a poder patear de nuevo?’ . Eso es la ansiedad que te juega en contra. Yo lo tomé tranquilo, dije ‘me pasó esto y con todas las cosas que me pasaron en la vida una lesión no es nada’. Siempre traté de ir aprendiendo cada día, preguntando como es el tema de la rodilla y todos los chicos que se lesionaron me aconsejaron, me decían que ellos se sentían bien. En su momento le preguntaba al ‘Pulga’ que se sentía y cosas así. Con Maxi Coronel y el ‘Pampa’ Domínguez hablábamos siempre sobre las sensaciones de cada uno y eso también ayudaba porque uno no estaba solo en la recuperación, había otros compañeros que ayudaban a que no fuera tan duro todo”

Seguramente cuando empujó la pelota al gol para definir el partido ante el equipo mendocino, se cruzaron muchos pensamientos: “En el gol pensé en todos los que estuvieron en el proceso de mi lesión. En mis viejos que siempre me miran por la tele, en Diego, en los compañeros, en el cuerpo técnico, en todos los que confiaron en mí. Fue una sensación de felicidad, de bronca, de muchas cosas por todo lo que pasé”.

“Pensé en aquella vez en que Diego me dio la oportunidad. Se repitió con Pipo y pude convertir”

Diego. Siempre Diego. Extraña a Maradona. Es un recuerdo permanente para Contín. “Yo me acuerdo del día que me dijo ‘Tanque, metételo en la cabeza que el sábado vas a jugar de titular’. Yo en ese partido con Godoy Cruz hice un gol y antes de entrar el viernes sentí la misma sensación, me acordé de que Diego me dijo ‘cuando entres pegale al arco’... Sabía que si entraba una me iba a quedar y fue una locura hacer el gol. Justo contra Godoy Cruz, el rival de aquella vez en que Diego me dio la oportunidad. Ahora se repitió, Pipo me dio la chance y pude convertir”, concluyó.

Casi libre en Cuarta división, a préstamo a Gimnasia de Jujuy, descartado hasta que Maradona lo vio, Contín sabe de adversidades. “Siempre me costó, por eso cuando algo sucede digo ‘con todo lo que me pasó esto no es nada’. Trato de pensar así para seguir adelante y que nada me afecte”. Y así sigue el Tanque, después de una noche soñada y con la ilusión -¿por qué no?- de ser pronto nuevamente titular.