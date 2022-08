Cavani no llegó a Boca y las redes sociales se llenaron de memes

No hubo que esperar mucho tiempo para que aparecieran en escena los memes que se destinaron a "tratar" con humor el rechazo de Edinson Cavani a la oferta de Boca. Los principales apuntados cuando estallaron los memes en las redes sociales fueron el Consejo de Fútbol del club boquense y sus integrantes.

La victoria del equipo de la Ribera quedó en segundo plano en la atención de los hinchas ante la posible llegada del delantero al "Xeneize". Sin embargo, las malas noticias llegaron el domingo y se confirmó que la prioridad del delantero uruguayo es seguir jugando en Europa, por lo cual descartó la oferta del equipo argentino.

Una vez más, las redes sociales se hicieron eco de la noticia y los cibernautas reaccionaron con creativos memes. El principal foco estuvo repartido entre el puñado de hinchas que esperó en el Aeropuerto de Ezeiza a una supuesta llegada del "Matador". Luego de varias horas de paciencia, regresaron a sus hogares decepcionados por la novedad de que el goleador rechazó.

Al final no viene Cavani y no voy a poder usar este meme pic.twitter.com/YT0iVvIeyT

Amado Román. No voy a ir. ¿Por qué? No puedo decirlo.

¿A dónde iré? No puedes saberlo.

¿Cómo llegaré? Ah… todavía no lo decido.

Pero puedo decirte algo, cada vez que escuche el viento, susurrará tu nombre… Román.



Edinson. pic.twitter.com/6L9pEmQnFw