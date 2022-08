Inseguridad: vecinos de la cantera de Gorina denuncian que sufren "al menos una entradera por noche"

En uno de los barrios de las inmediaciones de la cantera de Gorina, la inseguridad no da tregua y mantiene atemorizados a los vecinos. Según denuncian, no hay un día en que una vivienda no sea blanco de un robo, por lo que cada familia cruza los dedos para no ser las próximas víctimas de los delincuentes.

Federico Rigone, de 492 y 134, sostuvo que "en el barrio padecemos una seguidilla de robos, estamos siendo sometidos sistemáticamente todas las noches, por lo menos se produce una entradera en un domicilio".

Según consignó, en un principio "los delincuentes iban en busca de bicicletas, pero ahora entran y van por más".

Para graficar con urgencia la situación que atraviesan, contó que "anoche, en la madrugada, entraron simultáneamente en dos casas de la misma manzana, y al ser escuchados por los propietarios, los malvivientes salieron corriendo hacia la cantera, en donde se ocultan, ya que no hay luz en varios sectores como calle 133 desde 501 a 493, la cual es una boca de lobo".

En la misma sintonía se expresó María Pía Vilardebo al señalar que "no cesan los robos, todas las noches somos víctimas de la inseguridad y es terrible". "No se puede vivir así", exclamó la mujer.

Además, puntualizó también por la falta de alumbrado público en la zona. "Las calles que bordean la cantera, como 133 de 501 a diagonal 491, y de diagonal 491 a 135, y de 135 y 501 no hay una sola luminaria", describió.

"Hicimos reclamos al Municipio. Hace más de cuatro meses que las calles con una boca de lobo y no cesan los robos", dijo. Y manifestó que "es lamentable que le den tanta publicidad a la Primer Cantera Urbana y no inviertan un centavo en la luminaria para cuidar el barrio", expuso.