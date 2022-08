City Bell: la inseguridad no da respiro en los comercios de Cantilo

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en City Bell, en un comercio especializado en cueros ubicado en Cantilo y 21, donde una joven con capucha se robó una bicicleta que estaba estacionada en la puerta. En cuestión de minutos, la manoteó, se subió en la misma y se fue andando, pese a ser corrida por la dueña del local y su sobrina, propietaria de la bicicleta.

Según detalló una testigo, todo se produjo hoy a las 13:50. Allí, una adolescente con un buzo color rojo con capucha, tomó el rodado que estaba estacionado en la entrada de la talabartería y pese a que la vieron la dueña del local y su sobrina (propietaria de la bici), la joven escapó hacia el lado de Camino General Belgrano sin importarle que la corrieran y le gritaran las víctimas.

La bicicleta es de color negro, tiene un asiento trasero para nenes y un escudo pegado de Estudiantes. Hasta el momento, se desconoce el paradero de la autora del hecho como también del rodado en cuestión. Hay enorme preocupación en la zona por los reiterados hechos de inseguridad.

"Justo la había apoyado sin atar"

La dueña del comercio El Palenque Cueros, detalló el tenso momento que vivieron por el robo de la bicicleta a su sobrina: "Justo la había apoyado porque entraba y salía, siempre la ata, pero la había apoyado ahí en la ventana del lado de 21. Estaba enganchado el freno en un enrejadito que hay".

Además dio detalles de las características de la ladrona: "Es muy flaquita, tiene un buzo rojo con capucha. Tenía el pelo medio rojizo-naranja y cortito. Vamos a buscar en las cámaras para saber más información". Por otro lado, manifestó que pudieron haber actuado más cómplices: "Por lo que me dice mi sobrina, había caminando varias con las mochilas escolares. Después vio que una sola agarró la bici y las otras iban adelante caminando. Cuando les grité que la frenen a las que nos había robado, ellas no se dieron vuelta y no hicieron nada. Después razonando, nos dimos cuenta que probablemente estaban con ella".