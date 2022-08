Nuevo escándalo: la madre de Matías de Federico denunció a Cinthia Fernández

Un nuevo escándalo involucra a Cinthia Fernández, ya que su ex suegra la denunció en la justicia por "hostigamiento y violencia doméstica". La madre de Matías de Federico lo confirmó en un móvil y destacó que irá hasta las últimas consecuencias, luego de que la panelista de momento D la trate de "macumbera".

En diálogo con A la Tarde, Analía Frascino confirmó que decidió ir a la Justicia: "El martes pasado hice la denuncia por hostigamiento, y me la tomaron por violencia doméstica. Y hoy por mail les mandé todo lo que ella subió a su Instagram. Esto ya está en manos de la Justicia".

Además argumentó que fue por las acusaciones de Cinthia a través de un video, de que ella le hacía brujerías. "Vi a un hombre, no me vi a mí. O sea, me está culpando de algo que no sé… En realidad, llegó de vacaciones. Estuvimos una semana tranquilos y ahora empiezan".

"Yo ya expliqué que no conozco a ningún Tata. Sino, no hubiera hecho una denuncia, no sé a qué se refiere. Pasa que llega de vacaciones y alguna bomba tiene que tirar, tiene que volver a dar un pantallazo", aclaró sobre los gualichos que Fernández destacó que ella hacía con un hombre llamado Tata.

Y cerró: "Cómo no me va a dar risa. Pero saben qué es lo que pasa, están mis hijas atrás de todo esto. Por eso hice la denuncia". Respecto de los huesos humanos, lo denuncié. Y hoy denuncié lo que subió, más que quiero que muestre los chats donde noche tras noche le pedía plata. Eso fue a parar a la fiscalía".