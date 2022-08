Vasculitis, la enfermedad que dejó a Ashton Kutcher al borde de la muerte

Ashton Kutcher dejó al mundo con la boca abierta tras revelar las dificultades que le provocó la enfermedad que padece, vasculitis. Se trata de una extraña afección que le provocó la pérdida temporal de la visión, el oído y el equilibrio.

Los detalles se darán a conocer en el próximo capítulo de Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, la nueva producción de National Geographic. Le llevó un año “recuperarlo todo” y poder volver a sentir que era él nuevamente, combinado con el temor que sentía de no poder volver a escuchar o ver.

La vasculitis es una enfermedad inmune que provoca la inflamación de los vasos sanguíneos, lo que lleva a engrosar las paredes de estos canales y reducir la vía natural. Este proceso puede generar que los tejidos se dañen.

No hay una determinada cantidad de tiempo o un órgano en especial que ataque. Puede variar en su duración o afección según cada paciente y en general se trata con fármacos para reducir la inflamación.

El actor contó esta mañana en sus redes sociales que se recuperó “por completo” y ya no hay rastros de la enfermedad en su organismo. A lo largo de estos últimos dos años, en los que ha lidiado con el padecimiento, ni él ni su esposa y colega Mila Kutnis, habían hablado al respecto.

Algunos de los síntomas que presenta la vasculitis pueden ser cansancio, dolores en general, pérdida de peso, dolor de cabeza, fiebre, úlceras, mareos, o pérdida -como en su caso- de audición, vista y equilibrio.