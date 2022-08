VIDEO. Un hombre denunció que lo usaron como ofrenda para la Pachamama en Bolivia: se despertó enterrado dentro de un ataúd

Un hombre destacó que vivió una pesadilla en Bolivia, ya que denunció que lo usaron de ofrenda para la Pachamama aprovechándose de que tomó un par de copas de más. Durante una fiesta en celebración, señaló que lo enterraron vivo y que se despertó dentro de un ataúd. "Me han querido meter de sullu", destacó el hombre de 30 años.

Según destacó en diálogo con el medio de Bolivia, Página Siete, detalló que sus recuerdos con confusos previo al entierro: "Hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no he podido moverme más. Y cuando he empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y, por el vidrio, ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado".

Además contó que un amigo fue quién le dio las bebidas alcohólicas y que fue ayudado por un joven, que lo llevó hasta una comisaría. Sin embargo, los efectivos policiales no se tomaron en serio su situación, ya que no le tomaron la denuncia por su avanzado estado de ebriedad.

Álex Magne, quien lo encontró deambulando, dijo que Víctor Hugo estaba cubierto con cemento en el rostro y la cabeza, declaración que fue comprobada luego. “He roto el vidrio, toda mi mano me he lastimado, apenas he salido. En Achacachi (lugar donde despertó). Pero fui a la Policía y me dijeron que estoy en estado de ebriedad. ‘Vas a venir sano’, me dijeron”, completó el hombre, quien se salvó de ser enterrado vivo.