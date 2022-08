La caída del buscador de Google provocó una lluvia de memes imperdibles

Anoche Google, el buscador más famoso, tuvo una caída a nivel global, algo que parecía impensado. La falla en el sistema generó una enorme preocupación aunque otros, lejos del dramatismo, se lo tomaron con humor y coparon las redes con los graciosos y ya clásicos memes.

Sobre la falla, el sitio Down Detector dio cuenta cerca de las 21 de una serie de reportes sobre la caída del sistema al momento de realizar diferentes solicitudes a la plataforma .Es que a muchos usuarios. al buscar cualquier cosa en el motor, les aparecía un mensaje que aseguraba que “el servidor encontró un error y no se pudo completar la solicitud”. Según se informó, en menos de cinco minutos el sistema ya se había restablecido en los equipos. En ese contexto los internautas afirman que se trató de la primera caída del buscador de Google en su historia.

Esta es una selección de los mejores memes que hicieron explotar Twitter:

me using twitter as a search engine to check if google is down pic.twitter.com/GjNRoA3WzW