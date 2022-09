Desvalijaron la casa de Valeria Aquino, la ex de El Polaco: "Ahora hago tiro para defensa personal"

En las últimas horas, Valeria Aquino -ex de El Polaco y mamá de su hija Alma- sufrió un desagradable episodio: le desvalijaron su casa. Todo ocurrió mientras estaba de vacaciones en España con su pequeña, por lo que afortunadamente no tuvieron que presenciar el terrible hecho: “Estando de viaje han ingreso en casa y es un disgusto enorme. Terminamos un poco expuestas por ser la expareja de una persona pública, la gente cree que una es millonaria y no, no pasa eso acá. Es muy triste porque tengo mi casa llena de rejas”. Y agregó: “De hecho, yo practico tiro por una cuestión de defensa personal, a veces buscas otras alternativas para sentirte un poco más segura. Tengo una nena que cuidar, que para mí vale oro. Han entrado a casa y yo he estado muchas veces adentro, y es angustiante. Uno lo sufre más como mamá soltera y separada”.

Asimismo, contó que lamentablemente, su hija también lo sufrió en carne propia: “Alma ha tenido que recurrir a terapia porque tenía miedo todo el tiempo. Me desilusiona porque yo le enseño a ella tantas cosas para que aprenda, uno está siempre educándola y de golpe se encuentra con gente así y ella te pregunta: ´¿por qué mamá hay personas así?´. Y es difícil de responder”. “Uno recurre a la Policía, pero no pueden hacer nada. Yo tengo 12 cámaras, pero entran encapuchados, tapados y con barbijo, ya no sé qué mas hacer”, contó, lamentándose. Y reveló cómo se enteró de este último robo: “Me enteré por las cámaras, por un vecino. Estaba en Ibiza y era de noche, obviamente que me volví antes del viaje para resolver todo”. En ese sentido, reflexionó: “Es re desgastante que uno esté trabajando tanto para tener sus cosas, su casa, lo que necesitamos para vivir y que de golpe se las lleven como si nada. Le pasa a miles de personas, no solo a mí. Es triste”.

Por otra parte, aclaró por qué decide no mudarse: “Es mi casa, me la hice hace dos años y evito un alquiler que hoy no podría pagar. Además, ¿por qué me tengo que ir de mi propia casa? ¿por qué el Estado no nos da un poco más de seguridad?”. “Si tengo que hablar de la política, me da vergüenza. Trabajé muchos años con ellos y trabajo en la actualidad desde el lado de afuera, mi papá también trabaja para el municipio y...la verdad es ¿qué podemos hacer? Si no lo hacen ellos que tienen el poder, nosotros más que esperar o tener una mínima esperanza, no podemos hacer”, señaló.